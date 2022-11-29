FT：美國施壓歐洲盟國 要求對大陸採取更強硬立場

美國近日開始要求歐洲盟國對中國大陸採取更強硬立場，正設法利用目前在烏克蘭問題的領導地位，爭取北大西洋公約組織（NATO）國家為印太地區效力。

英國金融時報引述了解美國和北約對話的知情人士報導，華府近幾周遊說NATO盟國，要求對中國大陸的措辭要強硬，並開始規劃圍堵中國大陸的具體行動。

報導說，美國總統拜登上台之初便將反制中國大陸列為外交政策主軸，但因俄羅斯2月入侵烏克蘭而耽擱下來。不過，如今俄烏戰爭進入第10個月 ，華府又開將把中國排入NATO議程。

知情人士說，美國是烏克蘭最大的武器和援助的供應國，也希望藉此爭取NATO轉而支持美國在印太地區的政策。知情人士告訴金融時報：「美國人在此事上的轉相當明顯，顯然他們認定目前就是推動的時候。 」

美國官員對此表示，NATO今年6月已同意一項「戰略概念」，即處理中國所形成的「體制挑戰」，「我們在這些問題的話還在進行」。

美國駐NATO大使史密斯表示，「我們開始在NATO中間所做的思考聯盟具備處理（中國）考驗的種種辦法」，「從評估問題進到處理問題」。