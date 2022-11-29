英相：中英關係黃金時代結束 將以務實主義打交道

英國首相蘇納克周一發表入主唐寧街以來首次重要外交政策演說指出，與中國大陸關係的「黃金時代」已經結束。他認為英國不能仰賴「簡化的」冷戰辭藻來對付中國大陸，他要以務實主義來打交道。

蘇納克說：「所謂的『黃金時代』已經結束，還有那種認為貿易會帶來社會和政治改革的天真想法。」他指的是前英國財政大臣奧斯本2015年對中英關係的描述。

他表示：「我們認知中國大陸對我們的價值觀和利益構成系統性挑戰，在它邁向更威權主義之際變得愈發尖銳。」他說此事在中國大陸最近鎮壓抗議者，以及BBC記者Ed Lawrence周末在上海報導反清零和反習近平的抗議活動卻遭到毆打和拘留，得到明證。

然而，他也說，中國大陸對經濟穩定或氣候變遷等議題在內全球事務的重要性，不能被忽略，「美國、加拿大、澳洲、日本和許多其他國家也都明白這一點。所以我們將齊力管理此一激烈競爭，包括透過外交和接觸。」在他的領導之下，英國不會選擇維持「現狀」，將「以務實主義而非華麗辭藻面對國際競爭者」。

蘇納克從政七年就當上首相，他的外交政策思維少為人知。保守黨已有部分人士批評他對中國大陸不如前首相特拉斯強硬。上台五周的蘇納克已放棄特拉斯將中國大陸列為對英「威脅」的計畫，而他去年擔任財政大臣時曾呼籲對中國大陸採取較細緻的策略，平衡人權疑慮的同時擴大經濟往來。

保守黨內鷹派力量鼓吹英國應追求更全球化的路徑，增強與澳洲和南韓等中型國家的安全和經濟關係。