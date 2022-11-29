快訊

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

世足賽／5600倍！神人買200元運彩爽賺112萬 網暴動喊：未來人

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

英相：中英關係黃金時代結束 將以務實主義打交道

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國首相蘇納克表示中英關係黃金時代結束，他會以務實主義與中國大陸打交道。路透
英國首相蘇納克表示中英關係黃金時代結束，他會以務實主義與中國大陸打交道。路透

英國首相蘇納克周一發表入主唐寧街以來首次重要外交政策演說指出，與中國大陸關係的「黃金時代」已經結束。他認為英國不能仰賴「簡化的」冷戰辭藻來對付中國大陸，他要以務實主義來打交道。

蘇納克說：「所謂的『黃金時代』已經結束，還有那種認為貿易會帶來社會和政治改革的天真想法。」他指的是前英國財政大臣奧斯本2015年對中英關係的描述。

他表示：「我們認知中國大陸對我們的價值觀和利益構成系統性挑戰，在它邁向更威權主義之際變得愈發尖銳。」他說此事在中國大陸最近鎮壓抗議者，以及BBC記者Ed Lawrence周末在上海報導反清零和反習近平的抗議活動卻遭到毆打和拘留，得到明證。

然而，他也說，中國大陸對經濟穩定或氣候變遷等議題在內全球事務的重要性，不能被忽略，「美國、加拿大、澳洲、日本和許多其他國家也都明白這一點。所以我們將齊力管理此一激烈競爭，包括透過外交和接觸。」在他的領導之下，英國不會選擇維持「現狀」，將「以務實主義而非華麗辭藻面對國際競爭者」。

蘇納克從政七年就當上首相，他的外交政策思維少為人知。保守黨已有部分人士批評他對中國大陸不如前首相特拉斯強硬。上台五周的蘇納克已放棄特拉斯將中國大陸列為對英「威脅」的計畫，而他去年擔任財政大臣時曾呼籲對中國大陸採取較細緻的策略，平衡人權疑慮的同時擴大經濟往來。

保守黨內鷹派力量鼓吹英國應追求更全球化的路徑，增強與澳洲和南韓等中型國家的安全和經濟關係。

英國 蘇納克

延伸閱讀

托斯卡尼發現2000多年歷史青銅像 可能改寫義大利歷史

英媒：特拉斯手機 傳遭俄特務駭入

前英相遭爆料：出差要旅館備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑

下一顆短命生菜？英國新首相蘇納克：敗部復活的團結難關

相關新聞

高懸39年終偵破！因「2起姦殺案」加拿大61歲兇手終遭警方逮捕

加拿大一名61歲男子被指控在1983年犯下2起婦女凶殺案，這2名婦女在相隔數月之內被發現死在多倫多的家中。

睽違38年！世界最大活火山噴發 美地質調查局發最高層級警戒

全世界最大活火山、夏威夷的「冒納羅亞火山」（Mauna Loa）28日噴發，岩漿主要集中在火山口處，但美國地質調查局已呼...

與美同調！蘇納克：英中「黃金時代」告終 指中國構成系統性挑戰

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）28日表示，與中國關係所謂的「黃金時代」已經結束，誓言改變英國對中國的態度。

紐西蘭2童箱屍案 韓國法務部引渡疑涉案女子

紐西蘭8月傳出兩名孩童遺體藏在行李箱的箱屍案，經過跨國搜查後，韓國法務部今天表示，已將一名疑似涉案女子引渡到紐西蘭

馬克宏將訪美 白宮預告討論烏克蘭與中國大陸議題

法國總統馬克宏將於下月1日對美國進行國是訪問，白宮資深官員表示，話題將廣泛包含烏克蘭、中國大陸以及應對氣候變遷；資深官員...

戰狼升級侵門踏戶？中共在多國設非法警局引爆關注

近期西班牙非政府組織「保護衛士」發表報告指出，中共在多國設立數十個非法警察局，用以追蹤與恐嚇海外異議人士。此等伸長監控魔爪侵犯他國主權甚至赤化全球之惡行，已經引發多國關注與調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。