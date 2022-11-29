高懸39年終偵破！因「2起姦殺案」加拿大61歲兇手終遭警方逮捕
加拿大一名61歲男子被指控在1983年犯下2起婦女凶殺案，這2名婦女在相隔數月之內被發現死在多倫多的家中。
衛報報導，多倫多警察局長拉默（James Ramer）表示被捕男子名叫薩瑟蘭（Joseph George Sutherland）、他於24日被捕，針對他在1983年殺害吉爾摩（Erin Gilmour）和泰斯（Susan Tice）的行為，警方以2項一級謀殺罪犯起訴他。
拉默提到2名受害婦女都遭到性侵並被刺死，雖然屍體相隔4個月被發現，但調查人員在2000年使用DNA技術將2起案子聯繫到起來，並懷疑這2起案件的兇手為同一人。警方表示吉爾摩當時本是一名22歲、懷有抱負的時裝設計師，45歲的泰斯則是4個孩子的母親、擁有社工碩士學位並致力於幫助弱勢兒童。
警方稱，2019年這2起案件的基因樣本被送到德州的實驗室進行交叉比對，警探史密斯（Steve Smith）透露「薩瑟蘭以前並不是吉爾摩和泰斯之死的嫌疑人或相關人員，如果沒有DNA技術，警方根本不會將案情聯結到他身上」。多倫多警方表示現在將調查薩瑟蘭是否與過去39年的任何其他未破案件有關。
另一方面，吉爾摩的弟弟得知判決後表示「這一天，我幾乎等了一輩子」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言