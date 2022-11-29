南韓拚2045年登陸火星 展現扶植航太產業決心

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅28日提出2032年登陸月球、2045年登陸火星目標，並宣布將親自出任國家航太委員會主席，展現扶植航太產業決心。此前南韓學界曾籠統提出火星探測構想，但官方宣布探測火星的具體時間表尚屬首次。

尹錫悅在公布「未來太空經濟」路線圖時說，南韓十年後將登陸月球並開採月球資源，到光復100周年的2045年時，將自主實現火星登陸。

尹錫悅說：「擁有太空願景的國家將主導今後的世界經濟發展，解決人類所面臨的問題。太空強國之夢並非遙不可及的未來，而是孩子和青年的機會與希望。」

他並承諾要留下月球資源與火星家園給後代子孫，五年內將自主研發登月火箭，並於2032年登月。前蘇聯和美國在1970年代曾試圖探索火星，但因技術要求極高，迄今還沒有載人飛船登陸火星。

尹錫悅再以此提出六大政策方向與扶持計畫，分別是月球和火星的探測、躋身太空技術強國、培育航太產業、培養航太人才、維護太空安全及主導國際合作。