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北約外長明談中俄挑戰 歐盟外交主管：北約非為陸設立

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
北約外長會議29日將在布加勒斯特議會宮一連舉行兩天。歐新社
北約外長會議29日將在布加勒斯特議會宮一連舉行兩天。歐新社

北約外長會議召開前夕， 歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，除中國大陸以外，北約還面臨相當多的威脅和挑戰，且北約不是為中國設立的。

波瑞爾近日接受Politico訪問時說：「北約不是為在太平洋地區的行動而成立的，因為它叫北大西洋聯盟。當然，可以考慮其他的挑戰和威脅，但你們不認為我們現在面臨到足夠多的威脅與挑戰嗎？」

波瑞爾還說，北約應增加對烏克蘭的支持，「普亭持續炮轟烏克蘭，試圖把它變成一個黑洞，沒燈沒電沒暖氣。我們必須繼續提供支持，為烏克蘭人提供更多物資來度過沒有電的冬天。」

北約外長會議29日將在羅馬尼亞首都布加勒斯特的議會宮舉行，會議除聚焦俄烏戰爭外，中國挑戰也是重點之一。

北約 烏克蘭 羅馬尼亞

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