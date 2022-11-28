1個月內3大臣下台 日相岸田文雄支持率創新低

日本共同社27日公布民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率跌至33.1%，創下去年10月上台以來新低，不支持率則是首次過半，來到51.6%。共同社分析，一個月內三名內閣大臣請辭形成的「骨牌效應」，重創岸田內閣，民調甚至顯示30.2%的受訪者「希望岸田盡快辭職」。

日本經濟再生擔當大臣山際大志郎、法務大臣葉梨康弘和總務大臣寺田稔，一個月內相繼因與統一教的關係、失言和政治獻金問題等醜聞辭職。共同社民調顯示，62.4%的受訪者認為岸田文雄撤換前述3位閣員的時間「太晚了」。而在自民黨的支持中，多達52.2%的受訪者也有同感。

此外，回答不支持岸田內閣的首要理由受訪者中，多達27.6%的受訪者認為「岸田首相缺乏領導能力」，僅次於對經濟政策不抱期待」，創下岸田政府上台以來新高。日本共產黨中央委員會書記局長、參議院議員小池晃受訪時表示，「這顯示岸田政權末期症狀」。

民調也詢問受訪者「希望岸田首相做到何時」，選擇「希望他盡快辭職」比率最高，達30.2%。儘管自民黨支持者僅17.2%回答相同答案，但也只有16.6%受訪者希望他2024年自民黨總裁選舉連任，可見民眾對岸田長期執政未抱很大期望。