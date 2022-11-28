以巴衝突青少年死傷 教宗籲雙方對話

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

暴力衝突將毀掉以巴雙方的未來。有鑒於近幾個月內，以色列與巴勒斯坦衝突增加，造成2名青少年死去，教宗方濟各呼籲雙方應尋求對話，才能使聖地出現和平。

青少年失去性命

據《梵蒂岡新聞網》報導，23日耶路撒冷發生以巴衝突，造成1名以色列少年死亡，數十人受傷。同1天，納布盧斯也發生1名巴勒斯坦男孩在衝突中死亡。

對此，教宗27日在聖彼得廣場表示，暴力會抹滅掉未來，破壞年輕人的生活以及使得和平希望渺茫，他也呼籲外界為每1個死去的年輕人與家人禱告，特別是他們的母親。

對話才能有互信

方濟各也呼籲以色列與巴勒斯坦當局認真尋求對話並打造互信，如此聖地才能出現和平。

據《紐約郵報》報導，23日在耶路撒冷郊外的公車站發生2起炸彈爆炸，奪走1名16歲以色列男孩生命以及至少14人受傷，其中1名50歲老人稍後傷重不治。不久，1名16歲巴勒斯坦少年在西岸占領地衝突中，也遭到以色列軍人射殺。

多處衝突釀罷工

據《半島電視台》報導，過去幾個月來，巴勒斯坦與以色列軍隊在幾個地點爆發對峙，包括在拉馬拉和耶路撒冷之間主要過境點、伯利恆、納布盧斯和希伯倫。

因此，上個月底，所有在西岸與東耶路撒冷的巴勒斯坦團體與機構，其中包括「巴勒斯坦民族解放運動」在內，宣布舉行大罷工活動。數以千計的巴勒斯坦年輕人，包括武裝份子在多個巴勒斯坦城市與難民營遊行。

當時巴勒斯坦教師總工會也表示，罷工將包含所有學校與教育局，包括約旦河西岸所有巴勒斯坦大學也參與罷工。

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