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北韓要成核武大國 國際抵制、中國迴避

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
北韓領導人金正恩日前表示，「目標是成為世界上最強的核武大國」。（Photo by 李 季霖 on Flickr under C.C. License）
北韓領導人金正恩日前表示，「目標是成為世界上最強的核武大國」。（Photo by 李 季霖 on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

「我們的目標是成為世界上最強的核武大國！」北韓領導人金正恩日前表示，核武能保衛國家人民尊嚴與主權。他也宣稱，北韓目前已有火星17飛彈（Hwasong-17），是目前國際最強的戰略武器。然而，聯合國安理會最近召開會議，嚴厲譴責平壤當局的行為，但中國與俄羅斯卻不願在聲明中署名。

北韓力爭核武發展

半島電視台》報導，金正恩日前提拔了多名參與飛彈試射的軍官。他強調，北韓正致力打造核武實力，來保護國家與人民的主權與尊嚴，最終目標是「擁有世界上最強大的軍事實力」。

金正恩強調，目前北韓火星17飛彈已經能打到美國，要求研發團隊以最快速度擴張軍備發展。北韓官媒也強調，需要向世界說明清楚，北韓已經是成熟的核武國家，能夠對抗美國主導的霸權。

北韓於11月18日試射洲際導彈，造成國際關係的緊張。隨後，聯合國安理會召開會議譴責北韓此舉為「無端升級緊張局勢」、「對國際和平的明確威脅」。自從金正恩2016年以來，已發射超過1百枚飛彈，2022年的導彈試飛次數更是創歷年新高。

中國態度不明確

美國之聲》報導，窮兵黷武的北韓過去就因為核武計畫，遭到國際制裁，90%的經濟都仰賴中國支援。早在北韓試飛導彈之前，美國總統拜登就表示，希望北韓最大的金主與盟友中國，能夠發揮其影響力，遏制北韓干擾國際和平的舉動。

但有位外交官透露，聯合國安理會發出聲明「強烈譴責」北韓的試飛導彈的行為，包括美國、英國與印度都有所表示，但中國與俄羅斯卻選擇不在該聲明中署名。

根據北韓官媒報導，中國領導人習近平曾向金正恩表示，因為世界、時代正在已前所未見的方式發生變化，北京願意與北韓合作，以維持「該地區與世界的和平、穩定、發展與繁榮」。

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北韓 核武 金正恩

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