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食品價格波動會更頻繁！全球化供應鏈難辭其咎

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
疫情爆發和俄烏戰爭等因素破壞食品的全球化供應鏈，預料價格會持續劇烈波動。圖為烏克蘭大麥。路透
疫情爆發和俄烏戰爭等因素破壞食品的全球化供應鏈，預料價格會持續劇烈波動。圖為烏克蘭大麥。路透

全球化增加食品種類並降低其成本，但疫情爆發、俄烏戰爭和其他全球性破壞顯示，複雜的供應鏈也會導致價格動盪。

今年，美國和其他地區的食品價格通膨率創下數十年新高，超過整體消費者物價。儘管最近通膨降溫，但全球食品價格仍比2020年初疫情爆發前高出25%。

食品業高階主管和經濟學家說，推高價格的因素包括疫情導致的製造和運輸中斷，以及俄烏戰爭對能源和穀物價格的衝擊。儘管這些影響可能消褪，且部分供應商說將嘗試從較近地區採購，但分析師預期，價格波動會更頻繁。

食品和飲料通常包含來自全球各地的原料。美式披薩上面會灑上西班牙火腿片和墨西哥醬。蘇格蘭威士忌有時使用烏克蘭大麥。根據世界貿易組織，全球食品出口有將近四分之一含外國成分。

研究通膨的賓州大學華頓商學院教授Susan Wachter說，「食物供應鏈的複雜性增加，在面對供應衝擊時極端脆弱」。

Rabobank預測，鑑於能源短缺、主要農產品的供應問題，以及化肥價格居高不下，明年食品價格仍將大幅波動。美國農業部預估，美國食品價格明年上漲3%至4%。

農業和食品製造業的生產力增加、全球化、運輸成本下滑等，可擴大消費者的選擇並壓低價格。多樣化的食品供應也有助避免價格波動。然而，近年的諸多事件暴露了食物供應鏈全球化的風險。疫情在2020年初爆發時，全球各國的邊境、生產基地和農場紛紛關閉，而塞港和承運人找不到空貨櫃，推升運輸成本上漲。

去年底，德勤會計師事務所訪調歐美食品飲料公司，90%表示，在確保取得原料和讓產品抵達市場上遭遇重大挑戰。

疫情前，總部在美國維吉尼亞州的真空包裝餐製造商Cuisine Solutions要把食材由亞洲運到美國的話，租一個貨櫃大概3,000美元，但後來大漲到30,000美元，直到最近才回穩到4,500美元。卡車司機的供應比疫情前少，也使貨櫃由巴爾的摩港運到該公司賓州廠的成本增加兩倍到4,500美元。該公司多年來採用一種巨型亞馬遜魚類製作商務艙餐點，因為貴到不像話而放棄。

Cuisine Solutions執行長Felipe Hasselmann說，「一切原本運作完美，直到被疫情破壞」。

最近，俄烏戰爭造成出口世界大部分穀物和葵花籽油的港口關閉。 這些作物的價格，還有化肥價格，直線上飆。

PLNT Burger共同創辦人Evangelos “Spike” Mendelsohn這才明白他旗下的食品餐飲集團有多仰賴烏克蘭食用油。

英國脫歐是另一個例子，說明政經環境轉變對食品供應鏈造成的風險。脫歐公投導致英鎊貶值，而2020年真正脫歐則使企業的通關文件大增，兩者都使進口食品變貴。

部分食品製造商，正從離家較近地區採購一些產品並更換配料，其中包括Mendelsohn，他以美國境內的賓州真菌製作素肉乾。

消費者不會無法嘗到負擔得起的全球美食。但分析師表示，要對價格波動有所準備，因為破壞性事件影響到供應鏈，不再能用過去的價格提供原有的選擇。

疫情 美國 俄烏戰爭

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