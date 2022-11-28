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美足協擅改伊朗國旗圖示 世界盃大戰前再掀風暴

中央社／ 卡達賴揚市27日綜合外電報導

卡達世界盃足球賽分組賽29日將上演最令人矚目的美國、伊朗大戰，美國足球協會（USSF）在社群媒體逕自將伊朗國旗中間紅色國徽拿掉，揚言支持反伊朗抗議活動。

綜合法新社和路透社報導，美國足協昨天在推特（Twitter）、Instagram和臉書（Facebook）官方帳號發出B組分組賽積分表，上頭顯示的伊朗國旗只有綠、白和紅3色，中間的紅色國徽不見蹤影。這張圖片目前已被刪除。

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月疑因未戴好頭巾，遭嚴格執法的宗教警察羈押後死亡，引發伊朗國內長達兩個多月的大規模抗議潮。

美國足協媒體官員卡馬曼（Michael Kammarman）今天在記者會上表示，發表這些貼文是為了展現「對伊朗女性爭取基本人權的支持」。美國足協並未徵詢球員意見，便逕自決定更改伊朗國旗圖示。

美國隊中後衛齊默曼（Walker Zimmerman）說：「我們對這些貼文一無所知，但我們都是女權支持者，一直都是。」

「我們非常關注29日的賽事和體壇相關事務…但與此同時，我們堅信並支持婦女爭取基本權利。」

「我們知道，這是一個令人非常不安的時期，面臨許多困難和令人心碎的故事。」

美國足協昨天也更換推特頁面上方的橫向顯示圖片，上頭的伊朗國旗同樣少了中間的紅色國徽。24小時後，他們又將顯示圖片改回在世足賽期間原本使用的照片。

伊朗「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）表示，伊朗足球協會將向國際足球總會（FIFA）紀律委員會（Ethics Committee）投訴美國足協「不尊重伊朗伊斯蘭共和國國旗」。

塔斯尼姆通訊社發推文說，美國隊「違反了國際足總章程，停賽10場是適當處罰」。

塔斯尼姆通訊社還說，美國隊「應被逐出」本屆世足賽。

伊朗通訊社（IRNA）說：「美國足協在Instagram頁面將伊朗國旗上的國徽刪除，是很不專業的行為。伊朗足協向國際足總寄發一封電子郵件，要求其向美國足協發出嚴重警告。」

伊朗國旗上的紅色國徽由四彎新月、一卷經書和一把寶劍組成，四彎新月和上方的一卷經書巧妙地組合成阿拉伯文的「真主」（阿拉）一字。

美國足協發言人稍後對記者說，已刪除冒犯性貼文，由顯示正確國旗圖示的圖片取而代之；但他補充說，「我們依然支持伊朗女性」。

伊朗將在台灣時間30日凌晨3時的B組最後一場賽事迎戰美國隊，在這場充滿政治色彩比賽勝出的一方將拿下16強賽事門票。

世足賽

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