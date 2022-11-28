BBC記者採訪上海反封控抗議遭警方毆打逮捕 被捕理由竟是怕他感染新冠

英國國家通訊社(PA)報導，英國廣播公司( BBC)記者勞倫斯(Edward Lawrenc)27日在上海採訪民眾不滿封控抗議事件時，遭到警方毆打和腳踢。

報導引述社群媒體上的影片，顯示BBC攝影記者勞倫斯被拷上手銬，並被拖倒在起。

BBC發言人表示，勞倫斯被拘留數小時後獲釋，他在被捕時被警方毆打和腳踢。

中國大陸官員表示，逮捕勞倫斯是因為以防萬一他被群眾傳染新冠肺炎，BBC認為這個理由不可信。

在新疆烏魯木齊市發生致命火災、引起民眾懷疑防疫過度延誤救災後，大陸許多大城爆發抗議封控事件，多所大學生舉白紙抗議，被稱為「白紙革命」。上海26日和27日都有群眾聚集悼念烏魯木齊火災受難者。