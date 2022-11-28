快訊

世足賽／比利時爆冷輸摩洛哥引發球迷暴動 遭警用高壓水槍、催淚瓦斯彈驅離

九合一選後首個交易日 台股早盤一度跌逾200點、台積電開盤跌12元

BBC記者採訪上海「白紙運動」遭警方毆打逮捕 理由是怕他感染新冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BBC記者採訪上海反封控抗議遭警方毆打逮捕 被捕理由竟是怕他感染新冠

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
上海27日爆發民眾不滿封控抗議事件，警方逮捕抗議人士，一名BBC攝影記者也被捕。路透
上海27日爆發民眾不滿封控抗議事件，警方逮捕抗議人士，一名BBC攝影記者也被捕。路透

英國國家通訊社(PA)報導，英國廣播公司( BBC)記者勞倫斯(Edward Lawrenc)27日在上海採訪民眾不滿封控抗議事件時，遭到警方毆打和腳踢。

報導引述社群媒體上的影片，顯示BBC攝影記者勞倫斯被拷上手銬，並被拖倒在起。

BBC發言人表示，勞倫斯被拘留數小時後獲釋，他在被捕時被警方毆打和腳踢。

中國大陸官員表示，逮捕勞倫斯是因為以防萬一他被群眾傳染新冠肺炎，BBC認為這個理由不可信。

在新疆烏魯木齊市發生致命火災、引起民眾懷疑防疫過度延誤救災後，大陸許多大城爆發抗議封控事件，多所大學生舉白紙抗議，被稱為「白紙革命」。上海26日和27日都有群眾聚集悼念烏魯木齊火災受難者。

BBC 上海 烏魯木齊

延伸閱讀

伊朗最高領袖外甥女被捕！ 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係

上海數商協會揭牌 數據交易加速形成

陸清零惹怨 抗爭連環爆

網路關注上海抗議：中國人喊出這句話太難了！

相關新聞

BBC記者採訪上海反封控抗議遭警方毆打逮捕 被捕理由竟是怕他感染新冠

英國國家通訊社(PA)報導，英國廣播公司( BBC)記者勞倫斯(Edward Lawrenc)27日在上海採訪民眾不滿封...

伊朗最高領袖外甥女被捕！ 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係

CNN報導，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的外甥女莫拉德哈尼(Farideh Mor...

金正恩：要擁世界最強核武

北韓官媒朝中社廿七日報導，北韓領袖金正恩擢升數十名試射彈道飛彈有功人員時表示，平壤的最終目標，是擁有全世界最強大的核武力...

陸菲「奪火箭」事件說法不一 天宮計畫長征火箭意外攪動南海春水？

適逢東南亞密集舉辦多場新冠疫情後首度實體舉行的多邊峰會，尤其大陸「元首外交」頻繁進行之際，南海中業島周遭近日發生的中國大陸向菲律賓「奪火箭」（整流罩殘骸）事件，受到不少觀察家重視。 這起爭議發生在南海南沙群島的中業島。位於南海中心地帶的這座島嶼，二戰後曾長年由我國國軍駐守，不過在1971年國軍駐兵躲避颱風時，遭菲律賓趁機占領迄今，也成為後者在南海最重要據點，並於當地設治「卡拉延市」（Kalayaan）。距離中業島不遠處，是目前我國仍有官兵駐守的太平島，與其更近的，則是中共控制的渚碧礁。

喀麥隆首都發生土石流災情 至少14人喪命

非洲國家喀麥隆地方官員表示，首都雅恩德（Yaounde）今天發生土石流災情，造成至少14位參加喪禮的民眾死亡

加拿大公布印太戰略 矢言投入更多資源應對中國

加拿大今天推出新的印太戰略，矢言投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國，同時也要在氣候變遷和貿易議題跟北京當局合作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。