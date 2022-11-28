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伊朗最高領袖外甥女被捕！ 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼的外甥女莫拉德哈尼錄製影片，呼籲外國政府與伊朗政府斷絕關係。圖／截自YouTube
伊朗最高領袖哈米尼的外甥女莫拉德哈尼錄製影片，呼籲外國政府與伊朗政府斷絕關係。圖／截自YouTube

CNN報導，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的外甥女莫拉德哈尼(Farideh Moradkhani)在呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係後被捕。

莫拉德哈尼的兄弟馬莫德( Mahmoud Moradkhani)推文說，莫拉德哈尼23日前往檢察官辦公室應訊後被捕。

馬莫德分享莫拉德哈尼在被捕前錄製的影片，她在影片中呼籲全世界的人民要求他們的政府與伊朗政權斷絕關係，並要求政府「停止與此政權的任何往來」。

她說：「噢，自由的人們，與我們在一起，告訴你們的政府停止支持這個凶殘和殺害兒童的政權。這個政權不忠於任何宗教教律，除了武力和維持權力之外，不知道任何律法。」

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)今年9月因違反服裝儀容規定，在首都德黑蘭遭「宗教警察」逮捕在昏迷3天後喪生，引發這波抗議潮。

伊朗「人權行動者新聞通訊社」(HRANA)報導，截至26日為止，伊朗全國2個多月的騷亂已造成450名抗議者死亡，包括63名未成年人，另有1萬8173名抗議者被拘留，維安部隊方面也有60人喪生。

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