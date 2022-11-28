伊朗最高領袖外甥女被捕！ 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係
CNN報導，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的外甥女莫拉德哈尼(Farideh Moradkhani)在呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係後被捕。
莫拉德哈尼的兄弟馬莫德( Mahmoud Moradkhani)推文說，莫拉德哈尼23日前往檢察官辦公室應訊後被捕。
馬莫德分享莫拉德哈尼在被捕前錄製的影片，她在影片中呼籲全世界的人民要求他們的政府與伊朗政權斷絕關係，並要求政府「停止與此政權的任何往來」。
她說：「噢，自由的人們，與我們在一起，告訴你們的政府停止支持這個凶殘和殺害兒童的政權。這個政權不忠於任何宗教教律，除了武力和維持權力之外，不知道任何律法。」
NEWS— Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) 2022年11月27日
Farideh Moradkhani, the niece of Islamic Republic’s Supreme Leader, calls on international community to support Iranians.
She compares her uncle to Hitler and Mussolini.
She says Iranians will overthrow the Islamic Republic.
Her uncle has had her arrested in the past. pic.twitter.com/htjyBsnMc7
22歲的伊朗庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)今年9月因違反服裝儀容規定，在首都德黑蘭遭「宗教警察」逮捕在昏迷3天後喪生，引發這波抗議潮。
伊朗「人權行動者新聞通訊社」(HRANA)報導，截至26日為止，伊朗全國2個多月的騷亂已造成450名抗議者死亡，包括63名未成年人，另有1萬8173名抗議者被拘留，維安部隊方面也有60人喪生。
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