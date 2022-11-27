快訊

兵役延長非敗選主因 綠委支持推動建議蘇揆赴立院專報

世足賽／爆冷！摩洛哥2：0賞給比利時28年來分組賽首敗

古巴領導人訪華 中國向古巴捐款1億美元

德國之聲／ 德國之聲

古巴元首辦公室的一份聲明指出，該國經濟部長吉爾（Alejandro Gil）周六（11月27日）在結束對中國的訪問時說，這是中國國家主席習近平和古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）會談的結果。

這個來自加勒比海的社會主義國家代表團中，同行的還有該國外交部長羅德裡格斯（Bruno Rodríguez）等人。此趟行程也訪問了阿爾及利亞、俄羅斯和土耳其，中國是此行最後一個目的地。中國總理李克強、中國全國人大常委會委員長栗戰書也分別會見了迪亞斯-卡內爾。

深陷經濟危機

由於美國的制裁、新冠疫情影響和政府的行政問題，此刻的古巴正處於水深火熱的經濟危機中，這也是造成大規模移民的原因之一。根據美國邊境巡邏隊的數據，僅在2021年10月至2022年9月期間，就有超過22萬名古巴人 -- 約佔該國人口的2% -- 在美墨交界處被逮捕。

吉爾稱，訪問期間還討論了中國在古巴的各種投資可能性 -- 包括在能源領域，中國將資助古巴建設風力發電站和太陽能發電站等新項目。由於基礎設施陳舊，導致古巴生產的電力不足以滿足其國內需求，甚至經常出現持續數小時的停電。另外，還有兩家生物農藥生產企業也將獲得來自中方的資助。

中古是「好戰友、好伙伴」

中國官媒新華社報導，兩國在會後發布的《中古關系的聯合聲明》提到，面對世紀疫情和百年變局，兩國要致力於當好社會主義的同路人、共同發展的好伙伴、戰略協作的好戰友。無論國際形勢如何變幻，中方堅持中古長期友好的方針不會變，支持古巴走社會主義道路的決心不會變。

根據古巴元首辦公室的消息，吉爾指出，古巴對中國的債務問題也得到了解決：「我們的主席解釋了我們所面臨的情況，中國方面對此表示理解。我們正在尋求雙方都能接受的方案來規劃和重組債務。」他強調：「中國是古巴僅次於委內瑞拉的第二大貿易伙伴，與俄羅斯同為重要的政治盟友。

迪亞斯-卡內爾曾與俄羅斯總統普京在莫斯科會面，本周二普京在莫斯科為三米高的古巴革命領袖卡斯特羅（Fidel Castro）的銅像揭幕時，迪亞斯-卡內爾也在場。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

古巴領導人訪華 中國向古巴捐款1億美元

古巴元首辦公室的一份聲明指出，該國經濟部長吉爾（Alejandro Gil）周六（11月27日）在結束對中國的訪問時說，這是中國國家主席習近平和古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）會談的結果。

義大利離島土石流 政府宣布緊急狀態釋出救災基金

義大利南部伊斯契亞島（Ischia）昨天發生土石流，造成至少1人死亡、...

G7史上首次司法部長會議明柏林召開 將討論俄國戰爭罪

基輔郵報報導，德國正發起七大工業國（G7）有史以來第一次的司法部長會議，將針對在烏克蘭發生的戰爭罪行調查及起訴戰犯進行討...

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

北韓領導人金正恩日前首次與女兒金朱愛一同在官方照片亮相，北韓官媒今天再次刊出兩人與開發飛彈有功者合照。專家指出，報導中對...

普亭轟烏克蘭水電設施 為何被與史達林大饑荒種族滅絕相提並論？

烏克蘭人26日紀念1932至1933年的「大饑荒」（the Holodomor）90周年，基輔政府已於2006年將造成數百萬人餓死的「大饑荒」認定為前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）針對烏克蘭人進行的種族滅絕（genocide）行動，目前已有17國這樣認定，包括美國。德國國會預料將在本月底通過一項決議案，宣布「大饑荒」為種族滅絕事件，意在警告俄國總統普亭，用飛彈猛轟烏克蘭的水電設施，造成烏克蘭人在冬天飢寒交迫，可能重演史達林的種族滅絕罪行。什麼是「大饑荒」？德國為何要將其與俄國侵烏行為相提並論？

日本反擊中國、北韓 擬北海道部署極音速飛彈

北韓近來頻頻射彈，加上中國在南海擴展勢力，日本為保有「反擊能力」，正計畫於2030年在北海道部署射程達3000公里的「極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。