北韓試射火星-17型ICBM後 金正恩發豪語：要擁有地表最強大核武

北韓官方媒體27日報導，北韓領導人金正恩表示，北韓的終極目標是擁有全球最強大的核子武力。

路透引述北韓官媒報導，金正恩18日視察北韓試射火星-17型（Hwasong-17）洲際彈道飛彈（ICBM），並誓言以核武反制美國的核武威脅後，發此豪語。金正恩為數十名參與飛彈試射的軍官升官，他當天帶著女兒金朱愛一起視察飛彈試射。

金正恩頒布軍官晉升命令，他在命令中說，核子武力是為了能可靠保護國家的尊嚴和主權，以及人民，「終極目標是擁有全球最強大的戰略武力，北韓空前的絕對武力」。

金正恩稱火星-17型洲際彈道飛彈是「全球最強大的戰略武器」，展現北韓的決心，以及打造世界最強軍隊的能力。

他說，北韓科學家在將核彈裝在彈道飛彈的技術研發上，有了不起的大躍進。火星-17型洲際彈道飛彈的射程可達美國本土。