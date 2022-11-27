從親西方改為挺俄 白俄羅斯外交部長逝世

中央社／ 白俄羅斯首都明斯克26日綜合外電報導

白俄羅斯媒體今天報導，自2012年開始擔任外交部長的馬克伊突然逝世，享壽64歲。他原本抱持親西方立場，2年前突然改弦易調，開始力挺俄羅斯。

白俄羅斯通訊社（Belta）報導，「外交部長馬克伊（Vladimir Makei）突然去世」，但未提供更多細節。

本週稍早，馬克伊才剛前往亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）參加集體安全公約組織（CSTO）會議，並計畫於28日會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

值得注意的是，在2020年白俄總統大選和大規模反政府示威活動爆發前，馬克伊一直主張改善與西方國家的關係，也經常公開批評俄羅斯。

然而，示威活動爆發後，他突然改變立場，稱示威者是受到西方煽動。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，力主與莫斯科保持密切關係的馬克伊批評，西方國家挑起戰爭，烏克蘭當局應同意俄羅斯的和談條件。

烏克蘭戰爭開始後不久，馬克伊承諾不會從白俄境內攻擊烏克蘭。不過，僅僅數天後這番言論就遭打臉。

馬克伊的死訊傳出後，流亡中的白俄反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示，馬克伊背叛了白俄人民。

季哈諾夫斯卡婭說，「2020年，馬克伊背叛了白俄羅斯人民，支持暴政。這就是人民記住他的方式。」

白俄羅斯 烏克蘭

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