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梵蒂岡指責中國違反主教任命協議

德國之聲／ 德國之聲

梵蒂岡周六（11月26日）指責中國違反了關於主教任命的雙邊協議，在一個不被羅馬教廷承認的教區設置主教。

在周六發表的一份聲明，梵蒂岡表示「驚訝和遺憾」地獲悉，2014被教宗方濟各委任為余江教區主教的彭衛照，在11月24日被任命為「江西教區」輔理主教。

這份聲明說，中國當局設置的「江西教區」未獲梵蒂岡承認，這一任命不「符合」雙方在2018年商定的「對話精神」。

梵蒂岡的聲明還說，這次任命是在「地方當局的強大壓力」之下進行的，但是沒有說明詳情。梵蒂岡表示期待中國當局對此作出解釋，並希望「類似的事件不再發生」。

中國外交部沒有立即對於此事做出回應。

這一未經梵蒂岡授權的任命被認為嚴重違反了梵蒂岡和北京在2018年達成的關於任命主教的臨時協議。該協議有效期為兩年，最新一次更新是在今年9月。

對於中梵協議一直存在爭議。一些天主教信徒譴責該協議向中共當局出賣了天主教。該協議的細節仍然處於保密狀態。

（路透社）

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