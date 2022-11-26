習近平致信金正恩：中國願與朝鮮合作「促進世界和平」

朝鮮官方媒體周六（11月26日）報道，中國國家主席習近平致信朝鮮領導人金正恩，北京願意與平壤合作促進世界和平。

在習近平致信的前幾天，朝鮮發射了一枚洲際彈道導彈。這是該國迄今為止最強大的一次導彈試驗。朝鮮宣稱將以自己的核武器應對美國的核威脅。

最近幾周時間裡，朝鮮進行了破紀錄的導彈發射，國際社會越來越擔心它正在為第七次核試驗做准備。朝鮮上一次進行核試驗是在2017年。

據朝鮮官方通訊社朝中社（KCNA）報道，習近平在寫給金正恩的信中說，北京准備與朝鮮合作，以“促進本地區乃至世界的和平、穩定、發展和繁榮”。

習近平說，他願意與平壤合作，因為“世界、時代和歷史正在以前所未有的方式發生變化”。

據朝中社報道，金正恩上個月向習近平發出賀電，祝賀他在中共二十大上獲得第三個任期，這是習近平的回信。

在朝鮮發射洲際彈道導彈的前幾天，習近平在印尼巴釐島舉行的G20領導人峰會期間與美國總統拜登會面。隨後，拜登表示相信北京不希望看到朝核危機進一步升級。

華盛頓表示希望中國作為平壤最重要的盟友和經濟援助者，能夠利用自身影響力來幫助穩定朝鮮局勢。

11月18日發射的導彈似乎是朝鮮最新型洲際彈道導彈，其潛在射程可以擊中美國本土。

聯合國安理會就此召開公開會議，美國、英國、法國和印度等14個國家“強烈譴責”平壤的行動。

一位西方國家外交官告訴法新社，中國和俄羅斯選擇不在周一發表的這份聲明署名。

本月早些時候，美國指責北京和莫斯科保護平壤，令其未能受到進一步懲罰。

今年5月，中國和俄羅斯否決了由美國倡導的推動聯合國對朝鮮重新發射導彈進行更多制裁的提議。

朝鮮已經因其核武器和彈道導彈計劃受到多番國際制裁，而在這個貧困國家雙邊貿易中，中國佔了90%以上。

（法新社）

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