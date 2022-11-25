自己的國家自己告！環保少女童貝里怒當局氣候政策違憲

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
向來以激進環保鬥士形象著稱童貝里（Greta Thunberg），25日與上百位瑞典年輕人在斯德哥爾摩對瑞典政府提起集體訴訟，指控當局的氣候政策違反憲法及歐洲人權公約。路透
向來以激進環保鬥士形象著稱童貝里（Greta Thunberg），25日與上百位瑞典年輕人在斯德哥爾摩對瑞典政府提起集體訴訟，指控當局的氣候政策違反憲法及歐洲人權公約。路透

包括知名環保少女童貝里（Greta Thunberg）在內的上百位瑞典年輕人，25日在瑞典首都斯德哥爾摩對國家提起集體訴訟，指控瑞典政府未採取足夠措施遏止氣候變遷，敦促法院要求政府採取占全球氣候行動「合理比重」的措施，使減碳進展與巴黎氣候協定目標一致。

彭博資訊報導，這項訴訟案已醞釀兩年之久，提出訴訟的童貝里及600多名孩童與年輕人稱，瑞典政府的氣候政策違反了國家憲法及歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）。瑞典新成立的右翼聯合政府已宣布將廢除環境部，且明年度預算包括會增加運輸業碳排放的措施，遭到外界批評。

該團體在一份聲明中表示：「瑞典未能達到其憲法中促進永續發展、從而為當代和後代帶來良好環境的要求。」作為全球最著名氣候運動家之一的童貝里說：「我們沒有為氣候及環境危機後果提供長期保護的法律，但我們需要使用手上可用的方法，並竭盡所能。」

這項官司是全球氣候法律行動浪潮的一部分，其中一些訴訟針對國家政府。此前，國際間備受關注的氣候訴訟，是荷蘭最高法院在2019年做出歷史性的氣候判決，認定政府有採取行動緩解全球暖化的法律義務。

瑞典2017年實施一項氣候法，要求政府努力減少溫室氣體排放量，力拚到2045年實現淨零碳排目標。然而，今年2月俄軍入侵烏克蘭引發歐洲能源危機，已導致各國對抗氣候變遷的努力開倒車，今年在埃及舉行的聯合國COP27氣候峰會，也未能說服各國提高減碳野心。

瑞典 童貝里 氣候變遷

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