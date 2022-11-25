「朝貢外交」？歐洲領袖接連訪北京 日本專家酸度破表

歐盟宣布歐盟理事會主席米歇爾定於12月1日訪問北京，如果連同德國總理蕭茲11月4日訪陸，以及法國總統馬克宏和義大利總理梅洛尼預計明年初的造訪，可以說北京與歐盟關係出現融冰跡象。

美國自然不樂見此一發展，日本也是。日本的中國問題專家、筑波大學名譽教授、「中國問題全球研究所」所長遠藤譽女士，25日發表評論，指稱這代表歐洲開啟對習近平的「朝貢外交」，聽起來酸度破表。

遠藤譽認為，蕭茲的出訪給歐洲各國起了個頭，象徵歐盟對北京戰略的轉捩點。俄國入侵烏克蘭後，美國順勢要求歐洲盟邦停買俄國廉價天然氣，改買價格貴四倍的美國液化天然氣，已讓歐盟咬牙切齒。「北溪」海底天然氣管線的爆炸，更讓德國為首的歐盟國家懷疑，是美國或英國下的手，要讓歐俄完全斷鏈。

法國總統馬克宏預計明年元月訪問北京，這是他在G20峰會場邊與習近平會談時就已經安排好的。跟蕭茲一樣，馬克宏也呼籲北京對莫斯科發揮影響力，讓俄烏早日停戰。估計馬克宏也會帶國內企業一同出訪，帶回一些大單，面子裡子兼顧。

義大利總理梅洛尼預計將跟進。中國大陸與歐洲本來就無冤無仇，在地緣政治上也沒有矛盾，加強經貿往來才是正辦。

遠藤譽批評，這將形成骨牌效應，最後結果就是歐洲對北京的「朝貢外交」。