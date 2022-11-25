快訊

桃園選前之夜破萬人 朱立倫：蔡英文推出的候選人怎跟張善政比？

蔣萬安選前之夜破3.5萬人 郝龍斌嗆陳時中：好意思選？

正式表態！張昭雄出席選前之夜宣布：宋楚瑜和親民黨支持黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「朝貢外交」？歐洲領袖接連訪北京 日本專家酸度破表

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
德國總理蕭茲(左)11月4日率先訪問大陸，出席北京人民大會堂的歡迎儀式。歐新社
德國總理蕭茲(左)11月4日率先訪問大陸，出席北京人民大會堂的歡迎儀式。歐新社

歐盟宣布歐盟理事會主席米歇爾定於12月1日訪問北京，如果連同德國總理蕭茲11月4日訪陸，以及法國總統馬克宏和義大利總理梅洛尼預計明年初的造訪，可以說北京與歐盟關係出現融冰跡象。

美國自然不樂見此一發展，日本也是。日本的中國問題專家、筑波大學名譽教授、「中國問題全球研究所」所長遠藤譽女士，25日發表評論，指稱這代表歐洲開啟對習近平的「朝貢外交」，聽起來酸度破表。

遠藤譽認為，蕭茲的出訪給歐洲各國起了個頭，象徵歐盟對北京戰略的轉捩點。俄國入侵烏克蘭後，美國順勢要求歐洲盟邦停買俄國廉價天然氣，改買價格貴四倍的美國液化天然氣，已讓歐盟咬牙切齒。「北溪」海底天然氣管線的爆炸，更讓德國為首的歐盟國家懷疑，是美國或英國下的手，要讓歐俄完全斷鏈。

法國總統馬克宏預計明年元月訪問北京，這是他在G20峰會場邊與習近平會談時就已經安排好的。跟蕭茲一樣，馬克宏也呼籲北京對莫斯科發揮影響力，讓俄烏早日停戰。估計馬克宏也會帶國內企業一同出訪，帶回一些大單，面子裡子兼顧。

義大利總理梅洛尼預計將跟進。中國大陸與歐洲本來就無冤無仇，在地緣政治上也沒有矛盾，加強經貿往來才是正辦。

遠藤譽批評，這將形成骨牌效應，最後結果就是歐洲對北京的「朝貢外交」。

馬克宏 北京 歐盟 日本

延伸閱讀

波蘭總統被惡搞！與自稱馬克宏男子傻聊7分鐘 曝「不想與俄開戰」

法國駐陸大使：法總統馬克宏希望再次訪問中國

「體育歸體育」 馬克宏挺卡達世界盃挨批偽善

驚見兇猛二頭肌！拜登狂讚41歲俄攝影師：才不在乎他哪裡人

相關新聞

到卡達看世足小心「駱駝流感」！新冠表親MERS致死率三成五

英國每日郵報報導，到卡達看球賽，除了要小心新冠肺炎與猴痘，也得注意流行於中東地區的「駱駝流感」——中東呼吸症候群冠狀病毒...

「朝貢外交」？歐洲領袖接連訪北京 日本專家酸度破表

歐盟宣布歐盟理事會主席米歇爾定於12月1日訪問北京，如果連同德國總理蕭茲11月4日訪陸，以及法國總統馬克宏和義大利總理梅...

大家都知道她將下台 梅克爾稱卸任前已無權力影響普亭

德國前總理梅克爾近日受訪，為俄羅斯2月入侵烏克蘭之前的對俄政策辯護，稱自己已經用盡了影響俄羅斯總統普亭的權力。

南韓卡車司機罷工要求保障工資 政府不願讓步

南韓數千名卡車司機24日開展開全國性罷工，要求政府提高司機工資、改善工作環境，罷工延續至25日，南韓供應鏈中斷，嚴重影響...

暖化受災戶！15年等不到雪 法國小村無奈拆除滑雪纜車

時序入冬，歐洲阿爾卑斯山區原本應該逐漸進入滑雪旺季，但由於氣候暖化影響降雪，無雪已成為新常態，多處滑雪勝地深陷缺雪之苦，阿爾卑斯山區許多原本可以滑雪的山村，已多年未見積雪，被迫拆除閒置生鏽的滑雪纜車。

聯合國委員會籲中國釋放新疆被拘留者

（德國之聲中文網）聯合國的一個委員會週四（11月24日）敦促中國釋放被關押在新疆地區拘留設施中的人，並建議中國向受害者提供「補救和賠償」。該委員會的聲明增加國際社會在新疆人權議題上對中國施加的壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。