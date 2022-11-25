英國提供4.84億英鎊資助 等待加入歐盟「地平線」研究計劃

集微網消息，據EENews報導，英國研究與創新局（UKRI）宣佈再提供2.8億英鎊，同時為歐洲聯合環（JET）核聚變項目提供資金，並支持威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭的研究項目。

UKRI的資助力度進一步提升，投資1.5億英鎊用於英國研究和創新基礎設施，3000萬英鎊作為人才研究和穩定基金，以幫助大學和研究機構保留人才，並補貼地方一級的資金漏洞。加入地平線計劃的延遲導致英國無法加入聯合研究計劃，領先的研究人員因此離開英國的大學。

英國研究院國際 Champion教授Christopher Smith說：「批準英國加入歐洲地平線計劃的不確定性限製了英國優秀大學和研究機構研究開發隊伍的建立，而人才隊伍有助於英國的經濟增長和社會繁榮發展。」

他說：「在我們等待有關協會的決定時，這項急需的巨額投資將提供快速、穩定的支持，以幫助保持英國在研究和創新方面的國際聲譽。」

此外，還將為大學和研究機構的額外研究提供1億英鎊，以便在必要時用於其他優先事項。

這筆資金將通過增加通過現有資金呼籲提供的獎勵數量來分配，因此不需要提出申請。

其中還包括用於數字研究基礎設施項目的870萬英鎊，以提供基於最新技術的新超級計算機，這將加強英國的研究和創新體系，幫助吸引全球流動的企業和人才，並支持創新、技能和增長。

用於英國研究基礎設施的2億英鎊包括對分權行政部門的額外資助，具體為UKRI世界級實驗室基金，確保英國各地的研究所和大學能夠投資於基本的研究設備，維持其優秀的研究基礎；為英國的公共部門研究機構（如國家物理實驗室和氣象局）提供資金，以維持其作為國際卓越中心的地位。

除此之外，還計劃4210萬英鎊用於核聚變工業項目，通過挑戰基金來加強能力、刺激商業創新；8400萬英鎊用於歐洲聯合環的正常運作，支持英國的其他核聚變項目，如STEP（用於能源生產的托卡馬尅）。