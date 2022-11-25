南韓卡車司機罷工要求保障工資 政府不願讓步

南韓數千名卡車司機24日開展開全國性罷工，要求政府提高司機工資、改善工作環境，罷工延續至25日，南韓供應鏈中斷，嚴重影響汽車業、水泥業與鋼鐵工業等。南韓總統尹錫悅24日的態度強硬，表示罷工若持續，政府可能訴諸法律，強行中止。

根據韓聯社，近來燃料價格不斷上漲，卡車司機希望延長原本只實施至年底的最低工資規定，保障司機收入。這也是罷工的主要訴求。

路透報導，卡車工會表示政府並未與工會持續談判或溝通，南韓國土交通部則指出24日曾要求與工會進行談話，但雙方未能訂定談話日期。

根據工會，南韓卡車司機人數共約42萬人，約有2萬5千名司機參與罷工。根據南韓交通部估計，25日的罷動活動分散於164個地區，共約7700人參與，24日則有9600人參與。

南韓總統尹錫悅24日在臉書上發文寫道「國家正面臨經濟危機，在這種時候脅持國家運輸系統是大眾無法接受的行為」，並表示出口是讓國內經濟、金融市場回穩的重要關鍵。

尹錫悅說：「如果這不負責任的罷工持續進行，政府別無選擇，將評估採取數項措施，包括下達『開工令』。」

根據南韓法律，發生嚴重影響運輸的情況時，政府得以下令強迫運輸工人回到崗位，不服從命令者可能被懲處最高三年有期徒刑，或最高3000萬韓元（約台幣22,550元）罰金。不過歷史上尚未有任何南韓政府下達過開工令。

南韓今年6月就曾發生過卡車司機罷工，當時嚴重影響汽車、半導體等產業的貨物運輸，如果再發生新一輪供應、生產和出口中斷，可能會加劇通貨膨脹，對南韓新冠疫情後的經濟復甦，造成重大傷害。