伊朗當局報復？前國家足球員被以「散佈反政府宣傳」罪名逮捕

伊朗安全部隊24日逮捕該國著名的足球員加富里（Voria Ghafouri），除指控他散佈反對政權的宣傳外，還稱他「試圖破壞出征世界杯的國家代表隊」。

衛報報導，現年35歲的加富里是上一屆世界杯伊朗國家隊的成員，更曾是當地足球俱樂部「Esteghlal」的隊長，他直言不諱地為庫德人辯護，並在社群媒體上向政府喊話「停止殺害庫德人」，他此前也曾因批評伊朗前外交部長而被拘留。

伊朗在本屆世界杯首場對上英格蘭的比賽前已不演唱國歌的方式表達不滿，如今國家隊前成員加富里被捕也被視為很可能是對此的警告。據悉，加富里在目前效力的俱樂部「Foolad Khuzestan」的基地訓練時被拘留，更被指控「玷污國家隊聲譽並散佈反對國家的宣傳」。

許多球迷表示，加富里在「Esteghlal」的效力時間被迫縮短，一切也都是因為他直言不諱而受到懲罰。加富里被捕前也仍在推特上寫道「停止殺害庫德人！」、「殺死庫德人就等於殺死伊朗」和「不要殺人！」等話語。