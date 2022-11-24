英國：鑑於國安考量 政府停用中國大陸製監視攝影鏡頭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國政府下令鑑於安全考量，停止在「敏感地點」安裝中國大陸製監視攝影機鏡頭。美聯社
英國政府下令鑑於安全考量，停止在「敏感地點」安裝中國大陸製監視攝影機鏡頭。美聯社

英國每日郵報報導，英國政府下令鑑於國安考量，停止在「敏感地點」安裝中國大陸製監視攝影機鏡頭。英國國會數月來憂心使用中國大陸設備會有安全疑慮，英國大臣、保守黨秘書長道登（Oliver Dowden）24日做出這項決定。

這項命令在給國會議員的書面聲明中被揭露，適用受大陸國安法約束的企業所製造「視覺監控系統」，大陸國安法要求受該法約束的企業與北京安全部門合作。

英國政府各部會被告知現存陸製設備不應連接到部會核心網絡，也要考慮完全移除。

英國國會下議院外交事務委員會先前就有呼籲，禁用大陸海康威視等公司製造設備。英國國會外交委員會召集人凱恩斯（Alicia Kearns）表示：「海康威視和大華等公司是中國『智慧城市』科技生態系的一部分，對國家安全構成威脅。中國科技公司可能會誓言把英國公民的數據留在英國，但我們都知道，中共政府叫他們做事，他們法律上必定會照做。」

英國 國安法

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