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終結僵局國會 安華任大馬總理

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／綜合報導
馬來西亞前副首相拿督斯里安華（Anwar Ibrahim）出任馬來西亞首相。 歐新社
馬來西亞前副首相拿督斯里安華（Anwar Ibrahim）出任馬來西亞首相。 歐新社

廿四年的漫長等待終於結束。廿四日登場的是東山再起。四度與總理大位擦肩而過的馬來西亞政壇老將安華，廿四日獲任大馬第十任總理。

馬來西亞的「僵局國會」在大選後五天終結，前副總理安華獲任命為總理，廿四日下午在國家王宮宣誓就職。原定廿四日晚間八時舉行的記者會，因各國領導人恭賀電話絡繹不絕而延至近九時半才開始。安華宣布，他領導的希望聯盟將與國民陣線及砂勞越政黨聯盟組成聯合政府。

安華還宣布，不領總理薪水以及廿八日全國放假一天。

安華就職後隨即在推特發文表示：「我將以最大的謙卑與責任感，一肩擔起託付於我的信賴，以人民和團隊的良知與意志為基礎，扛起這項重責大任。」

國家王宮發布公告指出，馬來西亞需要一個能恢復國家經濟發展的政府，希望新總理建立一個穩定政府，並呼籲所有國會議員團結一致，以服務人民為最優先。

馬來西亞十九日舉行國會下議院選舉，安華領導的希望聯盟（希盟）在二二二個國會席次中拿下八十二席，前總理慕尤丁領導的國民聯盟（國盟）獲七十三席居次，但兩方皆未過半，形成僵局國會，國家元首蘇丹阿都拉督促各政黨盡速組成聯合政府。

叱吒馬國政壇超過六十年的巫統，因長年貪腐流失民心，其領導的國民陣線（國陣）在二○一八年大選慘敗，這次大選成績甚至不到上屆的一半，僅得卅席。巫統最高理事會廿四日凌晨表態支持「不是由國盟領導的聯合政府」。

高齡九十七歲的前總理馬哈地意外敗選，是他一九六四年從政以來第二度敗選，中斷自一九七四年開始稱霸近半世紀的議員生涯，不但個人政治生涯可能告終，馬哈地和巫統的敗選更象徵馬來西亞一個政治世代的結束。

馬來西亞 議員 馬哈地

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