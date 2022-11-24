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剛果恐爆混亂內戰波及鄰居 非洲各國籲冷靜

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數百名志願從軍者在機場席地而坐，等待前往剛果民主共和國的訓練中心。法新社
數百名志願從軍者在機場席地而坐，等待前往剛果民主共和國的訓練中心。法新社

非洲大混戰恐爆發，各國紛呼籲冷靜！剛果民主共和國（剛果民主）近日因境內M23叛軍疑似受鄰國盧安達資助，與叛軍、盧安達皆升高對峙局勢，引發安哥拉、肯亞、蒲隆地等鄰國擔心開戰，急忙於23日簽署共同聲明呼籲停戰。上次剛果內戰便擴及非洲多國衝突，超過300萬人死亡，各國希望避免悲劇重演。

聯合部隊進駐

根據《半島電視台》報導，非洲多國元首23日於安哥拉首都魯安達發表共同聲明，呼籲剛果民主與境內M23叛軍立刻停火，並展開談判。7國東非共同體（EAC）也將派遣多國聯合部隊進駐，以防衝突擴大。肯亞軍隊在11月初已經在剛果民主邊境駐守待命。

剛果民主近日指控境內M23叛軍受到鄰國盧安達資助，要推翻該國政權，但遭到盧安達否認，但兩國關係已急遽惡化，剛果民主已將盧安達大使驅逐出境，並派遣軍隊鎮壓M23叛軍。不過政府的鎮壓也讓30萬人流離失所，讓聯合國安理會呼籲雙方立刻停火，並要求盧安達一同加入協商。

叛軍揭歷史傷痕

法蘭西24》提到，M23在10年前的活動達到高峰，近來雖減少活動，並打算整併進政府軍中，但整合過程不順利，讓M23叛軍再次對政府發動襲擊，此外，先前聯合國內部調查報告外洩，內文提到盧安達持續資助M23對抗政府，也讓原本關係就不好的兩國再度惡化。

剛果共和國與剛果民主於1997至2003年因種族衝突陷入兩次內戰，其中第二次內戰更讓周圍安哥拉、肯亞、納米比亞、北邊的蘇丹、查德等國家都捲入戰爭，有「非洲大戰」之稱。這兩場內戰至少讓300萬人死亡、100萬人流離失所，因此非洲各國也希望避免悲劇再度重演。

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剛果 非洲 肯亞

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