新疆人權：歐盟將延長對中國官員制裁

據香港《南華早報》報道，歐盟對4名中國官員的制裁將延長一年。他們被指在新疆嚴重侵犯人權。報道援引多名知情外交官稱，歐盟認為新疆的人權狀況毫無改善，因此有關制裁在12月正式延長，應沒有懸念。

在下周各國駐歐盟大使會議上，將磋商對侵犯人權的國家的制裁問題，中國也列在其中。之後在12月初的歐盟外長會議上，將確認延長制裁。

2021年3月，歐盟宣布對4名中國新疆官員實施制裁。制裁對象包括新疆維吾爾自治區公安廳書記陳明國、前自治區副主席、公安廳長王明山丶前新疆生產建設兵團黨委書記王君正、前新疆自治區黨委副書記、政法委書記朱海侖四名個人以及新疆生產建設兵團公安局。歐盟認為生產建設兵團也是再教育營的管理負責單位。

上述被制裁的個人不得入境歐盟國家，其在歐盟境內資產被凍結。此外他們被禁止從組織或個人獲取來自歐盟的財政資助。

反制裁與關系低谷

這是1989年六四天安門事件後歐盟首次對中國祭出制裁。中國外交部則立即宣布了反制措施，對歐洲10名個人和4個實體實施制裁。包括多名歐洲議會議員、政府官員、學者以及智庫。之後，歐盟暫停了歐中投資保護協議的批准程序。2021年12月，歐盟宣布制裁延長一年至2022年12月。

過去數月中，中國外交官同部分受北京制裁的人士或單位曾有接觸和互動，包括柏林的墨卡托中國研究中心（MERICS）。《南華早報》報道稱，有關取消制裁的討論未能取得成果，因為北京方面要求布魯塞爾首先采取行動，而這對歐盟來說是不可能的條件。

在對待中國人權紀錄的問題上，歐盟面對的壓力有增無減。今年8月底，聯合國人權高專巴切萊特卸任前發布的有關新疆人權的報告稱，新疆存在嚴重的侵犯人權現象，"任意和歧視性地拘留維吾爾人和其他穆斯林少數民族的程度可能構成國際犯罪，特別是危害人類罪"。

世界維吾爾大會柏林辦公室主任海育爾·庫爾班（Haiyuer Kuerban）對網絡媒體China Table表示，如果制裁得不到延長，將是一個極其糟糕的信號，而延長現有制裁僅僅是歐盟所能做的最低限度。"現有的制裁，除了象征意義幾乎沒有更多作用"，因此他呼籲將制裁範圍擴大到中央政府的決策人士。同時有歐盟議員也在致力於推動擴大制裁名單。

已被制裁的中國官員的仕途並未因此受到影響。原新疆公安廳長王明山2020年升任自治區黨委常委、政法委書記；王君正則2021年調任西藏自治區黨委書記，並在今年二十大上當選中央委員。

在兩年多疫情下閉關鎖國之後，近期中國與其它國家、包括歐盟國家領導人重啟接觸。德國總理肖爾茨率先訪華，此後習近平在印尼G20峰會期間與法國總統馬克龍、荷蘭首相呂特、意大利總理梅洛尼會面。但歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾似乎不是中方優先安排的人選。

（南華早報、China Table）

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