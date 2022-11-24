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美中防長會談 可能涉危機管控

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
美國國防部長奧斯丁(左)22日與中國國防部長魏鳳和(右)在柬埔寨會談，象徵美中原本中斷的溝通管道，重新銜接。（中國國防部微信號）
美國國防部長奧斯丁(左)22日與中國國防部長魏鳳和(右)在柬埔寨會談，象徵美中原本中斷的溝通管道，重新銜接。（中國國防部微信號）

美中防長廿二日在柬埔寨會談，據陸媒消息，美方希望開放戰區層級的溝通管道，解放軍南部戰區副司令員劉子柱參加了此次會談，專家解讀說，會談議題可能涉及海上危機管控。大陸國關學者分析，這次會談議題比較全面，雙方關注點優先次序有差異，但都確認了戰略溝通的必要性。

大陸環球時報昨披露，解放軍海軍中將、南部戰區副司令員劉子柱參加了雙方防長會談。報導引述匿名專家解讀說，會談議題可能涉及海上危機管控；這位專家還表示，相較於六月雙方防長首次會晤時更多是禮節性的，這次會談更務實，從會談時長（九十分鐘）就可看出，雙方能夠交流更多議題。

北京外國語大學國際關係學院學者卓華分析，這次會談議題比較全面，既包括兩軍關係，也有地區和世界熱點安全問題，雙方關注點優先次序有差異，但都確認了戰略溝通的必要性。

卓華並指出，美國軍方一直期待實現戰區級別直接溝通，但諸如海空相遇行為準則等具體危機管控機制的恢復，是建立在「戰略互信」基礎上的。他強調，共軍重視危機管控，更重視消除危機根源這一前提，這就要求美方切實尊重中方核心利益和重大關切，停止加劇台海局勢緊張的不負責任行為。

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