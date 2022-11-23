教宗：猶太教與基督教 應攜手共創和平
猶太教與基督教有共享的信仰，應合力打造世界和平。教宗方濟各日前接見猶太團體時表示，猶太人和基督徒擁有共同的宗教理念，應將此化為行動，打造一個更友愛與和平的世界。
相信同一位上帝
據《梵蒂岡新聞網》報導，方濟各22日在接見由羅納德率領的世界猶太人大會(WJC)代表團時指出，猶太人和基督徒不只相信同一位創造天地並依自己形象造人的神，而且在最終結局的認知上也相同，也就是生命不是往虛無前進，而是與在乎我們的那位至高者相遇。
教宗表示，「雖然在猶太教和基督教中對於這個結局會如何實現有不同的想法，但彼此共享的應許仍然存在。」
因此，教宗認為，這種相同的理念應該化為行動讓世界變得更友愛並對抗不公，讓和平不再是空話。方濟各也提到烏克蘭戰爭是一場大不敬的戰爭，威脅猶太人和基督徒、剝奪心愛的親人、家園、財產與生命，因為戰爭的爆發是「全人類的失敗」。
創造同理與憐憫
據《以色列國家報》報導，WJC會長羅納德則表示，針對全球各地出現仇視猶太人的聲音，而天主教教會仍堅定支持猶太人一事，他表示感謝說，「我們不會忽視、不會忘記，但我們一起期待。沒有什麼事能勝過上帝所有兒女永遠和平、和睦地生活在上主的殿中。」
梵蒂岡促進基督徒合一委員會主席科赫也表示，「憑藉我們共同的理念，我們有責任為人類的利益共同努力、拒絕反猶太、反天主教和反基督教的態度及各種歧視、為正義、團結與和平努力，並在這個無情的世界，散播同理和憐憫。」
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