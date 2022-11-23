馬來西亞總理人選仍然難產 國家元首將召開統治者會議

馬來西亞華文媒體23日報導，馬國國家元首蘇丹阿布都拉繼前一天下午召見大選贏得最多席次的「希望聯盟」（希盟）主席安華跟跟席次排名第二的「國民聯盟」（國盟）主席、前總理慕尤丁，今天上午又接見國民陣線（國陣）與砂拉越政黨聯盟（砂盟）的代表後，仍然無法選出獲得大多數支持的人出任總理。

星洲日報報導，馬來西亞國家王宮發出文告表示，國家元首蘇丹阿布都拉22日召見了安華跟慕尤丁，23日又接見了國陣與砂盟代表，依然無法選出一位可獲得大多數議員支持的新總理，因此將於24日在國家王宮召開馬來西亞統治者會議，徵求各州統治者的意見與建議。

光明日報指出，統治者會議將於24日早上10時半開始，預計將至少進行3個鐘頭。消息人士表示，這次特別會議對組建新政府至關重要。

根據此前的報導，慕尤丁22日覲見國家元首後告訴記者，蘇丹阿布都拉要求希盟與國盟組成大聯合政府，但他當場表明不願與希盟合作，同時自稱取得其他政黨支持，先前也已提交跨越過半門檻的115名議員法定聲明，卻被告知人數不足。

不過，23日有消息指10名國陣議員事後另向國家王宮遞交聲明，要求撤回對國盟的支持，因此慕尤丁實際上只有105名議員支持，未達112席的簡單多數。