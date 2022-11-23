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馬利一心與俄交好 德決撤離維和部隊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在馬利益發親俄下，德國等西方國家決定撤出在該地的維和任務。（Photo by Aasimroy on Wikimedia under CC 4.0）
在馬利益發親俄下，德國等西方國家決定撤出在該地的維和任務。（Photo by Aasimroy on Wikimedia under CC 4.0）

馬利動盪難平，加上與俄羅斯交好，讓西方各國紛紛撤出。德國政府22日宣布，將於2024年5月前撤離所有執行聯合國維和任務的部隊。由於該國軍閥割據難以鎮壓，加上現任政府與俄羅斯購買武器，讓英國、象牙海岸等國家都已宣布撤離。聯合國2013年啟動馬利維和任務，顯然沒有成功。

馬利親俄引發不滿

根據《半島電視台》報導，德國政府發言人海貝施翠22日宣布，德軍將於2024年從馬利維和任務中撤出，因為馬利將於2024年舉行大選，原本1400名德軍打算2023年就要撤退，也因此延後一年。

原本德軍仍打算配合聯合國繼續駐守，但近日卻在執行任務上遇到困難，包括馬利政府不願讓德軍飛機飛進馬利領空，應該接受聯合國維和部隊駐紮的馬利，卻讓俄羅斯華格納集團（與俄裔傭兵活動委託有關的商業網絡）的傭兵入境，協助政府軍強化武力，讓聯合國非常不滿。

擔心人權惡化

由於聯合國維和部隊所能進行的軍事行動受到國際法嚴格約束，但俄裔傭兵並無限制，也讓外界擔心馬利軍閥割據、武裝團體橫行的場面會更加失控。《德國之聲》提到，據情報稱，華格納傭兵自3月進駐後，已至少涉入6起大規模屠殺案。

這也讓英國與象牙海岸先前就宣布撤出馬利，連馬利的殖民母國法國都在經過評估後宣布撤出聯合國維和任務，改成由駐紮在周圍薩赫爾地區的部隊支援，各國紛紛跳船之下，迫使德國也必須考慮撤離。

聯合國馬利維和任務自2013年啟動，希望透過跨國維和部隊進駐，穩定馬利政局，但馬利仍歷經多次政變，前總統凱塔在與叛軍交戰時戰死，繼位的軍政府組成過渡委員會，並決定與俄羅斯加強外交連結，且不允許聯合國的人權調查團入境，也讓外界擔心馬利人權惡化，且動亂勢將無法平息。

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