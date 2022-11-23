路透：加拿大警方正在調查中國警察服務站

加拿大警方週二（11月22日）表示，他們正在調查有關中國「警察服務站」在多倫多地區開展活動的消息，並稱這些服務站可能會干涉加拿大的國家利益，並對加拿大的國家安全構成威脅。

路透社報導，總部設在歐洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders） 於今年9月發表一份報告，揭露在全球主要城市設有數十個中國「警察服務站」之後，加拿大，美國和荷蘭等國家一起發起了此類調查。

「保護衛士」的報告稱，這些「服務站」是北京方面向一些中國公民，或其海外親屬施壓，要求他們返回中國接受刑事指控的延伸。

這些「服務站」還與中國統戰部的活動有聯繫。統戰部是一個負責向海外傳播影響力和宣傳的中共機構。但中國官方否認了這些指控。

加拿大皇家騎警在一份聲明中說：「我們的目標是防止代表外國實體發起的恐嚇、威脅和騷擾，以及任何形式傷害加拿大的任何社區」。

多倫多是加拿大金融之都和加拿大人口最多的城市。中國駐加拿大大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。

此前曾有報導表示，中國境外有一些由當地志願者，而非中國警察運營的中心，旨在幫助中國公民更新證件，並提供因新冠肺炎（COVID-19）大流行而中斷的其他服務。

雖然中國和加拿大之間的緊張局勢，多年來一直居高不下，但最近中國國家主席習近平坦率地指出，他與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）的談話被洩露，讓中國和加拿大的外交緊張局勢，成為新的媒體焦點。

（路透社）

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