辦個世足賽花近2300億美金！卡達世界盃風光開打的背後究竟有多黑？

4年一度的世界盃足球賽終於在卡達風光登場，但其背後所牽涉的各種黑幕，完全是貧窮限制了你我的想像。

受到全球球迷期待、4年一度的世界盃足球賽終於正式在卡達（Qatar）登場，這場從2022年11月20日一直踢到12月18日的比賽，將產生新一屆的世界冠軍，32支球隊莫不使出渾身解數，冀望將冠軍獎盃帶回自己的國家。

這是全世界受到新冠肺炎影響後，第一個不受疫情衝擊而延期的大型運動賽會，不像奧運的多舛命運，世足賽剛好避開了疫情最嚴峻的時刻，這也是國際足總世界盃自1930年舉辦以來，首次在冬天舉辦的比賽，同時也是自2002年韓日世界盃以來，第二次在亞洲舉辦的世界盃。

然而，自卡達世界盃確定以來，它就飽受各界不小的爭議，包含在完全不是足球傳統勁旅的國家主辦，卡達更是有史以來首個從未曾晉身世界盃決賽周的主辦國、史上第一個輸掉開幕賽的地主國。

更不用說卡達在這之前，根本沒有任何一座完備的足球場館、相關舉辦大型賽會的硬體設施和經驗，整個賽事基本上就是用錢砸出來的。

無論是Netflix的《FIFA 揭秘：足球、金錢與權力》（FIFA Uncovered），還是Discovery製作的《出賣世界盃》（The Men Who Sold The World Cup），都清楚揭露了卡達世界盃背後的貪腐和利益。

究竟，本屆世界盃有什麼不為人知的黑幕？

1、硬是要在卡達舉辦，賽程從夏天延到冬天

一直以來，世足賽舉辦92年，從來沒有一次是在11月所舉行，過往永遠都是6月與7月開賽，但這次硬要在年底舉辦，不僅打破了世界各國職業足球聯賽的賽季安排，終年酷熱的阿拉伯半島，也讓球員面臨體力上的考驗，因為卡達11月白天的高溫，都還能高達30度。

卡達的國土幾乎都是沙漠，夏季的平均氣溫高達40至50度，當年為了讓卡達舉辦世界盃，FIFA（國際足球總會）甚至荒謬地想出了要大舉興建室內冷氣球場的建議。

但幾經評估後，空調成本、環境耗能和各種經費問題，都無法有效克服，最後遂決議「破例」讓世界盃延期到氣候比較涼快一點的冬天舉辦，光是這點就起人疑竇。

2、FIFA官員收受賄賂，卡達才成為主辦國

過往主辦國由誰擔綱的決定，都是以FIFA主席為首的執行委員會投票表決，但這些執委會會員有超過一半都因為貪污、瀆職等罪名遭到檢調單位起訴，像是2015年，時任FIFA主席的塞普布拉特（Sepp Blatter）就因為多起貪污弊案，直接被瑞士（Switzerland）政府破門調查，後來主席才改由詹尼因凡蒂諾（Gianni Infantino）接任。

塞普布拉特身敗名裂後，抖出了各種內幕貪污行為，他聲稱自己本來就不支持卡達舉辦世界盃，他原先支持2022年世界盃該由美國（USA）主辦。

但無論媒體揭露或其帳戶來由不明的鉅款，都證明他貪腐的事實，直至今日都還官司纏身。

3、卡達辦個世界盃竟然花了近2300億美金

根據外媒統計，雖然卡達官方始終不願意、也不敢公開舉辦世界盃的花費，但有關單位都預估至少逼近2300億美金。這絕大多數的成本都在硬體設施的建設上，因為他們必須大興土木從無到有搭建8座球場，周邊的路線、設施、飯店、購物中心等全部都要大筆開銷。

2300億美金的金額，折合台幣就是約6兆5000億，這個誇張到令人瞠目結舌的數字正是卡達為了辦世界盃的花費。

翻開過去4屆世界盃的主辦金額來看，2018年的俄羅斯（Russia）為142億美金、2014年的巴西（Brazil）為116億美金、2010年的南非（South Africa）為36億美金、2006年的德國（Germany）為46億美金——說穿了，就算過去4屆世界盃總花費加起來，都還沒有卡達的1／4。

4、勞工問題和難堪的血汗爭議

為了重新佈局許多最基礎的建設，卡達自然需要大量勞工才能完成背後的各種工程，根據統計，至少有數以十萬計的外籍勞工在卡達從事和世界盃相關的建設工作，包含新的造鎮、捷運系統、交通建設與住宅工程等，場館也不是翻修，而是紮紮實實的就為了世足比賽而蓋。

當然，這些外地勞工的工資非常低、工作環境極齊惡劣，工資自然也十分不堪，不少勞工指控被雇主不人道的剝削和對待，像是拖欠工資、壓扣護照、伙食惡劣，甚至在大熱天作業也沒水可喝的狀況，儼然現代奴隸。

《theguardian》就揭露，從2010年卡達確定舉辦世界盃開始，至今有超過6500名外籍勞工喪命，大部分都是過勞或工安意外。

5、貧窮限制想像？卡達辦世界盃可能一點都不划算

卡達是個非常有錢的國家，靠著石油致富，加上人口不多，整個國家處在一種非常富足的狀態，卡達國民有非常好的生活水準、社會福利條件極佳，像是免費的醫療體系、不課徵所得稅，成了全球少數課徵稅率最少的國家。卡達人均國內生產總值也高居世界前5名之列。

因此，卡達自然是有能力砸大錢申辦世足的國家，它的財力大到能賄賂整個FIFA體系，還能讓原本就缺乏足球建設的國家辦起眾所矚目的國際賽事。

然而，在體育活動本來就不興盛的卡達，這些場館光是後續的維護、營運費用可非常驚人，場館未來該挪作什麼用途也令人費解，也許這些花大錢搭建的場館勢必將成為蚊子館，後續的舉債和赤字，恐怕得面臨慘賠命運。巴西和南非世界盃，都是慘痛的前車之鑑。

（本文出自2022.11.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）