若「武統」台灣 中國會付出怎樣高昂的代價？

(德國之聲中文網)美國華府智庫戰略與國際研究中心CSIS本周二(11月22日)發布的一份研究標題為「武統統一台灣對中國來說是一個慘勝」( “Reunification” with Taiwan through Force Would Be a Pyrrhic Victory for China)。其中指出,即便是中國軍隊成功武統,北京也會大傷元氣,這將是一個得不償失,要付出高昂代價的“慘勝”(Pyrrhic victory,皮洛士式勝利)。無論在外交,還是在經濟層面,中國可能被其他國家孤立。

就在幾天前,美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)曾表示,中國若對台灣發動攻擊,將如同俄軍入侵烏克蘭一樣,是不智之舉,也是一場“危險游戲”。這位美國軍事最高將領上周三(11月16日)在五角大樓簡報會上指出,中國入侵台灣將是不智之舉,“是犯下政治、地緣政治及戰略上的錯誤。米利認為,中國國家主席習近平也很清楚這一點。他稱習近平為“理性的行動者”(rational actor),並認為中國在短期內不會試圖入侵台灣,因為美國總統拜登已表明,如果台灣自治地位受到威脅,美國將提供軍事援助。

CSIS報告指出,若美國進行軍事干預,無論將戰事拖延幾天,幾周,中國的成本都會大大增加。若美國不干預,任何由北京發起的攻擊都會對中國的進出口、國內金融市場、人民幣匯率產生直接而顯著的負面影響。

CSIS中國研究部門主任白明(Jude Blanchette)與資深研究員迪皮波(Gerard DiPippo)聯手撰寫了這份報告,其中分武統前、武統期間、武統之後三個階段。其中指出,北京要動手之前可能會提醒外國政府和投資者,但可能不會發出明確的信號。而華盛頓將對中國發出警告,同時希望召集盟友對北京發出威懾。美國的一些盟友和伙伴,比如澳大利亞、日本和英國等會對中國發出警告,其他一些國家的反應將會遲緩,一些國家可能認為北京是在虛張聲勢的做做樣子,一些國家會猶豫不決,也有人會盡量避免在沖突中對任何一方做出承諾。

國際公司和投資者將會在一個極端不確定的環境中做出重要的早期決定。由於轉移供應鏈,從中國撤資的成本可能很高,許多公司會推遲做出重大決定,它們希望,危機永遠不會發生。

CSIS上月曾發布一份統計報告,其中指出,台灣企業似乎正以“破紀錄”的水平,將業務從中國和台灣轉移出去。根據報告 大約25%的受訪台企表示,已經把部分生產或采購業務轉移到中國境外;33%稱正在考慮,但尚未行動。部分台商撤離中國、甚至台灣,其背後成因復雜。報告指出,部分因素是地緣政治風險。

如果開戰

美國國務卿布林肯10月底表示,北京已經做出了加速統一的決定。在美國斯坦福大學出席一場論壇活動時他表示,習近平正帶領中國朝向更加“激進”的方向發展。二十大將“反台獨”寫入黨章,習近平在二十大期間重申不放棄武統台灣。美國海軍軍官、現任海軍作戰部長吉爾迪(Michael Gilday)10月在美國智庫大西洋理事會的活動上說,不能排除中國在不久的將來攻台的可能性。

CSIS報告指出,要精確地估計台海沖突造成的影響非常困難,部分原因是歷史中沒有類似的案例可供借鑑。俄烏戰爭也難以作為參考,因為俄羅斯的經濟規模遠遠小於中國,而且西方大國也沒有直接參與沖突。

不過作者指出,台海沖突必將破壞全球經濟,但中國付出的代價尤其大。武統一旦開始,中國馬上就會感受到負面的經濟影響:戰區和附近港口的商業航運將停滯,空運也受到影響,許多貨物的供應鏈被切斷,金融市場將出現恐慌,可能更甚於2008年的全球金融危機。中國政府可能會采取緊急措施,比如加強資本控制,出售中國的海外資產,儲備緊急物資,暫停關鍵出口,或限制外國旅行等等。在中國的外國企業將紛紛出走,中國面臨巨大的資本外流壓力。

此外,美國必定會對中國實施經濟制裁,並且與盟友協調,讓後者也加入制裁中國的行列。華盛頓的主要盟友,即便是不參與軍事干預,也可能支持美國在經濟上的制裁,因為,雖然中國的市場與供應鏈至關重要,但相比來看,作為消費市場、投資目的地和金融市場,美國更為重要。歐盟之中,即便只是德國,與美國的經濟和金融聯系遠比與中國更深。

值得一提的是,鑑於台灣在芯片領域的吃重角色,電子產品的全球供應鏈將受到嚴重影響。

戰爭的代價

報告指出,即便是解放軍成功武統台灣,無論是經濟、外交還是政治上,北京都要面臨著巨大壓力。緩解這些挑戰的唯一合理途徑是速戰速決,這樣可以縮短華盛頓的反應時間,盡量縮小戰爭帶來的影響,包括台灣平民傷亡等等。

這時的台灣,必定遭到嚴重破壞,經濟萎縮,社會動蕩,重建成本很高。中國與發達經濟體的政經關系會明顯惡化。西方對中國的制裁和出口控制可能會持續數月甚至數年。美日還有一些歐洲國家都缺少政治意願來恢復與中國的正常經濟關系。

中國的鄰國將變得更為警惕。中國對台灣的任何攻擊都會在鄰國引發巨大焦慮,如果美國被認為進行了積極干預,即使最終沒有成功,美國作為安全伙伴的可信度將會基本保持不變。另一方面,如果美國的干預被認為並非真心實意,華盛頓作為安全保障的誠信度會降低,一些國家可能會主動加強裝備,包括研發核武力求自保。無論怎樣,中國對台灣的主動出擊都可能激發日、韓、澳大利亞、印度、越南、菲律賓等國家大增軍費開支。大多數其他新興市場或發展中國家可能會試圖保持中立。

轉看中國國內,吞並台灣可能最初會使習近平在公眾中獲得認可,但隨著“國家建設”的成本不斷增加,會削弱國內對中共的整體信心。

報告認為,中國如果發動對台入侵,將會招致災難。習近平這場賭博之路險象叢生,勝利需要付出慘重的代價,在台灣及其周邊地區發生的任何沖突,在經濟、外交和聲譽上都會給北京帶來直接和間接的影響。即使是如北京所願拿下台灣,並獲得更多地區軍事利益,但中國的經濟和外交地位可能會大打折扣,也無法成為一個綜合超級大國,簡言之,武統台灣對中國來說“得不償失”。

