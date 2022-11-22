美中防長會晤：談台灣、核威脅

奧斯汀和魏鳳和在柬埔寨暹粒出席第9屆東盟防長擴大會議期間舉行了會面。這是兩人6個月以來的第二次面對面會晤。

上周美國總統拜登和中國領導人習近平在印尼巴釐島G20峰會期間的會面被認為是有意緩和對抗氣氛，但顯示出雙方的分歧。法新社報道稱，周二兩國防長的會晤也延續了這一基調。

美國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）會後發布稱，為時一個半小時的會談富有建設性和專業性，雙方同意應保持合作，確保競爭不會演變為沖突。"但競爭仍然是兩國關系的決定性特征"。賴德表示，奧斯汀尋求 "重新開啟一些軍方之間的對話和機制，以便負責任地管理這種競爭"。

今年8月美國眾議院議長南希·佩洛西不顧北京的警告和威脅訪問台灣後，中方暫停了中美軍方的交流。

"責任在美方"

中國國防部發言人譚克非也稱此次防長會談是"真誠、深入、務實和富有建設性的"。據中國國防部官網發布的新聞稿，魏鳳和表示，當前中美關系面臨的局面，責任在美方不在中方。他說，中方重視發展兩國兩軍關系，但美方必須尊重中方的核心利益。"希望美方說到做到、信守承諾，……采取理智務實對華政策，推動中美關系重回健康穩定發展軌道。"

魏鳳和強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系"第一條不可逾越的紅線"。他說，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。"中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一。"

奧斯汀則表示，美國的對台政策沒有改變，華盛頓反對單方面改變台海現狀的任何舉動。

中方新聞稿稱，會談中雙方認為，兩軍應認真落實兩國元首達成的重要共識，保持溝通接觸，加強危機管控，努力維護地區的安全穩定。雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海和朝鮮半島問題等交換意見。

美國防部新聞秘書賴德就會晤發布的聲明稱，奧斯汀與魏鳳和"討論了俄羅斯挑起的對烏克蘭戰爭，並強調了美國和中國反對使用核武器或威脅使用核武器"。

聲明稱，奧斯汀還對中國戰機在亞太地區 "越來越危險 "的行為表示關切，並敦促繼續就 "減少戰略風險、改善危機溝通和加強行動安全 "進行會談。他還呼籲中國充分執行聯合國安理會針對朝鮮武器計劃的決議。

（路透社、美聯社、法新社）

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