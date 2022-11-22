暖化引發暴雨 西非洪水增加影響收成

地球暖化，讓西非出現洪水機會升高。國際研究發現，受到地球溫度越來越高影響，類似之前奈及利亞出現暴雨造成洪水的機率將提高8倍。除此之外，雨季報到時間不定，也影響作物收成，進而讓糧食危機嚴重性提高。

洪水影響生計

據《科學人》報導，世界氣候歸因組織研究發生在尼日、奈及利亞、查德、喀麥隆、貝寧等西非國家多次大洪水，當局估計洪水造成超過300萬人受到影響，150萬人流離失所。

科學家指出，洪水是因為提早的異常激烈雨季造成，加上多處水壩洩洪才會導致淹水。科學家先觀察查德湖地區的平均雨量，接著鎖定在尼日河盆地降雨最多的7天，結果發現氣候變遷將讓出現上述強降雨期的機會增加2倍，整個夏季平均雨量增加則會提高8成。

尼日收穫減少36%

另一項研究也發現，西非多數地區同時遭遇食物危機。因為西非雨季每年變化多端，有別於今年提早密集降雨，去年夏季降雨期偏少且延後。因此，也導致尼日作物收成減少36%，布吉納法索則減少1成。國際紅十字與紅新月氣候中心主管馬丁表示，「最近在西非發生的事件顯示，應達對面臨氣候變遷最嚴重後果的國家提供氣候援助。」

據《Grist》報導，今年9月，查德出現30年來最強降雨，查德湖接收的雨水比往年提早，導致湖水水位超過流入該湖的兩條河流，多餘的湖水於是淹沒鄰近鄉鎮，同月，奈及利亞也因為洪水導致600多人死亡。

洪水帶來傳染病

西非雨季發生於每年5至10月，當時相當容易出現洪水意外。不過，貧窮率高以及政治不穩定也迫使民眾只好搬往容易發生洪水或天災的地區。

除此之外，容易發生洪水也會造成水生疾病傳染給人類，奈及利亞9月發生洪水後，外界就擔心霍亂爆發。

出席今年COP27峰會的奈及利亞代表愛德尼蔻表示，「非洲只佔全球污染排放4%，所以不該容許污染國家為自己好處而影響決非洲的權益。」

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