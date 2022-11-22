以生態保育抵債 斯里蘭卡目標十億美元

為了償還巨額國債，斯里蘭卡將積極投入保育。日前曾宣布破產的斯里蘭卡，目前已與聯合國等組織接洽，打算以在國內推動保育換取債務取消，初步目標為10億美元。

擬修復生態系統

據《NewsIn.Asia》報導，目前遭遇數十年來最嚴重經濟衝擊的斯里蘭卡已與聯合國開發計劃署等組織洽談「外債換自然」計畫，該國環境部官員賈辛格黑指出，目前進度屬於初步達成協議，內容包含修復退化的生態系統，換取債務取消。他指出，「等到指定用途的金額決定後，便會與債務人磋商，初步建議的金額為10億美元，不過，目前尚未定案。」

對此，顧問公司Tellimer經濟學家庫倫表示，「斯里蘭卡國內債務重整以及外債換自然計畫可望出爐，都為市場帶來利多消息。」

通貨膨脹搞垮經濟

今年初，斯里蘭卡由於缺少外國貨幣促使通貨膨漲速度亞洲最快，結果讓該國宣告破產，食物與藥物等基本物資也不足。即使債權人已變更用途債務，斯里蘭卡也獲得其他國家援助，但該國目前仍無法支付石油等進口物資。

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫目前則積極與國際貨幣基金會洽談，希望取得29億美元的計畫。

將自然納入主權債務

據《路透社》報導，金融顧問公司NatureFinance執行董事沙德克表示，「外界正在積極推動將大自然納入主權債務市場內。債務困境創造了一個機會，當今年各國債券價格大跌後，自然資源豐富的國家便成了理想的交換債務對象。」

南美厄瓜多日前也正與銀行及非營利機構談判，希望能敲定一筆8億美元債務重整協議，將其中部分金額投入保育。

協商金額並不高

根據非洲開發銀行公布的數據指出，過去35年來，在140件談成的交換協商中只有3件金額超過2.5億美元。截至目前協商加總金額為37億美元，僅佔凱投顧問公司預估新興市場國債規模4,000億美元一小部分。

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