印尼、索羅門接連強震 台灣國家搜救隊整備馳援
印尼西爪哇省昨天強震釀多人死傷，索羅門群島今天也發生規模7.0強震。對此，消防署表示，署內特種搜救隊和輪值縣市台北市特搜隊已整備救災，隨時啟動國際人道救援任務。
印尼西爪哇省21日發生規模5.6強烈地震，當地官員指出，強震迄今已經造成至少162人喪命、數百人受傷，還有多人失蹤。
緊接著，索羅門群島今天也發生規模7.0強震，震源深度15公里，已對震央300公里內的沿岸地區發布海嘯警報。
消防署今天透過新聞稿表示，雖然印尼西爪哇省和索羅門群島震災詳細情況仍在查證中，但已預先立即進行應變作為，第一時間通報本月國際人道救援任務第一梯次輪值縣市、台北市消防局整備救災。
同時，也責成消防署特種搜救隊員進行人道救援任務整備，並聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制整備，隨時可因應國際間各項災難應變速度，展現台灣救災軟實力。
消防署說，一旦接獲外交部通知要前往救援，將即刻搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言