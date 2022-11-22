印尼、索羅門接連強震 台灣國家搜救隊整備馳援

印尼西爪哇省昨天強震釀多人死傷，索羅門群島今天也發生規模7.0強震。對此，消防署表示，署內特種搜救隊和輪值縣市台北市特搜隊已整備救災，隨時啟動國際人道救援任務。

印尼西爪哇省21日發生規模5.6強烈地震，當地官員指出，強震迄今已經造成至少162人喪命、數百人受傷，還有多人失蹤。

緊接著，索羅門群島今天也發生規模7.0強震，震源深度15公里，已對震央300公里內的沿岸地區發布海嘯警報。

消防署今天透過新聞稿表示，雖然印尼西爪哇省和索羅門群島震災詳細情況仍在查證中，但已預先立即進行應變作為，第一時間通報本月國際人道救援任務第一梯次輪值縣市、台北市消防局整備救災。

同時，也責成消防署特種搜救隊員進行人道救援任務整備，並聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制整備，隨時可因應國際間各項災難應變速度，展現台灣救災軟實力。

消防署說，一旦接獲外交部通知要前往救援，將即刻搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。