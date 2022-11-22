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德國考慮制定新規 公開點名在中國大陸大量曝險企業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德國總理蕭茲（左）本月訪問中國大陸並會見習近平，成為中共二十大召開後首位到訪的歐洲領導人。歐新社
德國總理蕭茲（左）本月訪問中國大陸並會見習近平，成為中共二十大召開後首位到訪的歐洲領導人。歐新社

華爾街日報報導，德國考慮制定新規定，要求對中國大陸有大量曝險的企業公布依賴的狀況，以免西方和這個亞洲大國之間關係惡化時可能對德國經濟帶來嚴重的後果。

俄羅斯先是限制隨後停止向德國輸送天然氣後，德國依賴從俄國進口燃料的大型公用設施業岌岌可危，導致柏林當局介入，將部分能源事業收歸國有。

華爾街日報依據一份規劃和中國大陸交往新策略的政府文件草案指出，在中國大陸擁有大量權益、且與德國經濟具有系統性關聯的企業，可能會被強制披露在大陸業務的細節，並可能得接受在大陸業務相關的風險壓力測試。

德國官員說，雖然擬議中的機制不會迫使企業減少在大陸的曝險，但此機制是對這些面臨潛在關鍵地緣政治風險的企業有點名批判的立意，藉由公開透明化，也鼓勵企業分散投資。

華爾街日報指出，因美中關係對立加深、中國大陸走向更威權的體制、台海兩岸局勢緊張，德國政府乃至於企業不得不重新思考在中國大陸的布局。

官員向華爾街日報透露，德國總理蕭茲領導的聯合政府預料在明年初採納這項提案。

德國 華爾街日報

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