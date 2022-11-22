路透：德國計劃收緊對高度依賴中國的企業的規定

由德國外交部起草的該文件草案寫道："我們的目標是責成特別受中國影響的公司具體說明、總結與中國有關的發展和具體數字，例如在現有的披露要求基礎上，以單獨通知義務的形式進行。"

"在此基礎上"，文件寫道，"我們將評估受影響的公司是否應該定期進行壓力測試，以便在早期階段識別和中國相關的特有的風險並采取糾正措施。"

文件還寫道，投資擔保將面臨更嚴格的審查，要考慮到環境影響、工作和社會標准，避免供應鏈中的強迫勞動。此外，投資擔保金額應限制為每個公司在每個國家的上限為30億歐元。

文件中特別提到了化工和汽車行業。

德國政府還計劃收緊出口信貸擔保，以避免出現它不希望的技術轉讓，特別是敏感的軍民兩用技術和可用於監視和鎮壓的技術。

上述擬議的措施是肖爾茨政府正在制定的針對中國的新商業戰略的一部分，目的是減少對中國的依賴及對出口的依賴。

該草案由貝爾博克(綠黨)領導的德國外交部起草，仍需得到其他部委的同意。有關這份中國戰略的最終決定預計將在明年年初作出。

中國對《明鏡》有關報道表示憤怒

11月16日，德國《明鏡》周刊獨家曝光了德國外交部起草的這份新對華戰略草案。之後，中國外交部在回答德新社的詢問時說，將中國列為競爭者和系統對手"是冷戰思維的遺留。"中國政府也拒絕德方以所謂人權問題和"謊言和謠言"來詆毀中國。

據《明鏡》周刊11月16日報道，德國的新對華戰略草案中除涉及經貿投資等內容外，還提出維護人權將在德中未來經濟關系的起決定性作用，並且沒有排除嚴厲制裁的可能性。草案提出："在歐盟框架內，如果不能通過其他方式確保沒有侵犯人權行為的供應鏈，那麼。我們也准備支持停止從發生特別大規模侵犯人權行為的地區進口商品。"此外，德國外交部還建議與歐盟同步，將中國描述為合作伙伴、競爭者和系統性對手，且"後兩方面的分量越來越重"。

（路透社、《明鏡》周刊）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】