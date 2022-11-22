一枚導彈的外殼 中菲搶奪「漂流物」起爭議

中國周一否認該國海警船曾使用暴力打撈海上漂浮的火箭殘骸，當時，一艘菲律賓船只正試圖將漂流物拖回基地。

一名菲律賓軍官表示，漂流物當時被用纜繩固定在一艘菲律賓船只上，而中方使用暴力切斷了纜繩。中國外交部發言人毛寧在周一例行新聞發布會上表示，漂流物是中方此前發射的一枚導彈的外殼。毛寧說：“菲律賓方面率先發現了這個漂流物，並准備打撈拖走。經過雙方友好協商後，菲律賓方面已經向我方移交了該物體，並不存在我方搶奪這一漂浮物的事情。”

菲律賓西部戰區司令卡洛斯（ Alberto Carlos）則在一份聲明中稱，周日上午有人在中業島（Thitu Island ）以西大約八百米處發現了不明漂流物，當局隨即派遣船只前往探查。菲律賓調查人員將漂流物用纜繩同船連接，並准備拖回調查。此時有中國船只靠近，兩次阻擋菲律賓船只航線。隨後中方又派出橡皮艇，切斷纜繩，並將漂流物拖至中方海警船一側。

這一事件發生時，美國副總統哈裡斯正在訪問菲律賓。她此行的目的是要重新強化同菲律賓的盟友關系，以抗衡中國在該地區的勢力擴張。哈裡斯為期三天的訪問行程中，還將到訪巴拉望島，該島地處南中國海邊緣地帶。一名美國高級官員表示，哈裡斯到訪巴拉望是為了強調美國對海牙國際仲裁法庭裁決的支持。2016年，海牙仲裁法庭否決了中國對南中國海提出的絕大多數主權訴求。南中國海是全球貿易的重要海上通道，除中國之外，文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣以及越南也都對該海域提出部分主權索求。

中菲兩國間發生海上漂流物搶奪事件的中業島位於渚碧礁（Subi Reef)附近。而渚碧礁則是中國在南沙群島澆築的七個人工島礁之一，中國方面在這些人工島礁上部署了地對空導彈及其他軍事設施。菲律賓在南沙群島中則控制著九個島礁，中業島就是其中之一，也是該國在南中國海重要的戰略前哨。

菲律賓外交部發表聲明稱，該國將對漂流物事件展開詳細調查，並正在等待海事執法機構的調查報告。

（路透社）

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