印尼發生芮氏規模5.6地震 已知近20死、300人受傷

法新社報導，美國地質調查所（USGS）資料顯示，印尼首都雅加達南方城鎮附近發生芮氏規模5.6地震，震源深度僅10公里，連雅加達的建築物都有明顯搖動，但目前還沒有傳出地震造成損壞的相關報告。當地官員表示，已知近20人死亡、300人受傷。當地媒體和民眾紛紛在推特發布當地慘況照片，一排建築物倒塌成廢墟，雅加達市中心商業區民眾從辦公大樓疏散。

西爪哇省席安約縣（Cianjur）政府負責人蘇赫曼（Herman Suherman）告訴印尼都會電視台（Metro TV），「席安約縣有四間醫院，就我所知，僅在一間醫院就有近20人死亡，300人正接受治療」，死傷人數可能攀升。

印尼國家災害管理局聲明表示，當地多間房屋和一所伊斯蘭寄宿學校遭地震破壞，官員還在持續評估損失。印尼都會電視台拍到畫面顯示，席安約縣民眾待在屋外，驚魂未定，而一些建築物已成廢墟。

一名男子穆奇里斯（Muchlis）在地震發生時，就在席安約縣。他說他感受到「劇烈震動」，他所在的辦公大樓天花板和牆壁都遭受破壞。他告訴印尼都會電視台，「我感到非常震驚，很擔心又有地震」，人們跑出屋外避難，有些人因地震感到暈眩和嘔吐。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，地震發生後兩小時，他們共記錄到25起餘震。

路透報導，目擊者指出，雅加達市中心商業區一些民眾從辦公大樓疏散，還有人說感覺到建築物在搖動，看到家具移位。

A 5.6 magnitude earthquake rocked Cianjur, Monday (11/21) afternoon, causing significant damage. Several houses and public facilities, such as shops and the DPRD building, were damaged or even collapsed.



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