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親中還是親印？尼泊爾國會兩黨搶大位

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

尼泊爾國會大選18日結束，通膨、失業與中印議題，成為選民的重要依據！尼泊爾選舉委員會表示，許多地方計票延遲，還需要約兩週才能得知最終結果。但專家分析，此次將會由親印度的尼泊爾大國黨繼續執政，親中的毛主義共產黨落敗。此次選舉關乎尼泊爾的外交態度，也引發中國與印度高度關注。

中、印之間做選擇

半島電視台》報導，尼泊爾20日舉辦國會選舉，毛主義共產黨組成的聯合政府，挑戰目前執政黨尼泊爾國大黨組成的聯合政府。該國選舉專員塔帕利亞指出，僅61%的選民投票，遠低於原本的預期。

尼泊爾是世界最貧窮的國家之一，經濟長期仰賴外國援助、觀光產業與海外民眾的匯款。該國交夾於印度與中國兩大國之間，許多政策不得不仰人鼻息，但隨著中印關係惡化，各尼泊爾政黨也被迫選邊站。

尤其尼泊爾深受中國「一帶一路」的資助，中國已承諾資助該國的交通基礎建設，並設法橫跨喜馬拉雅山，讓尼泊爾的鐵路網與中國西南部連接起來；而印度則因為地緣關係，長期與尼泊爾都保持著合作關係。

經濟成為首要問題

尼泊爾選舉，可能需要兩週的時間才能完成計票。但政治分析人士預測，親印的執政聯盟將會繼續掌握國會大權，更承諾要在未來五年內降低利率、改善交通與提升醫療服務。

半島電視台》報導，尼泊爾於2008年廢除了君主制改行共和制，到今年已經有10屆政府，政治變動相當劇烈，也使得海外投資者卻步，尤其全球經濟衰退的狀況中，尼泊爾收到海外匯款可能會更少，旅遊業也還沒從疫情中恢復，使得該國經濟問題成為下任執政黨的首要任務。

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尼泊爾 經濟衰退

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