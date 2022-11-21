馬來西亞聯合政府難產！國王下令：期限延長24小時

馬來西亞19日舉行國會大選，結果出爐後主要兩黨皆未能過半，馬來西亞國王20日下令需於21日下午2點組成政府，但在期限過了之後，仍未能組成政府，國王又批准延長24小時。

多家外媒報導，馬來西亞國會大選最終由反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）領導的「希望聯盟」（Hope Pact）拿下82席，前總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）帶領的「國民聯盟」（Perikatan Nasional）則拿到73席，由於皆未能過半因此需要組成聯合政府。

過去長期執政的巫統（UMNO）所領導的國民陣線（Barisan Nasional）雖然只拿下30席，但預計仍能透過選擇支持哪一個陣營來扮演重要角色，不過20日早上該黨與「希望聯盟」之間的會議最終未能產生馬來西亞下一屆政府。

馬來西亞國王需要確定誰能獲得立法機關多數人的信任，並於20日下令「政黨和獨立國會議員應向他提出一個可以在21日下午2點之前組成的聯合政府」，如今這個最後期限又被延長24小時。