快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

PLG／又有NBA球員來台！ 領航猿公布簽下「馬刺隊冠軍成員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬來西亞聯合政府難產！國王下令：期限延長24小時

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
馬來西亞原定需於21日下午2點組成政府的期限已被馬來西亞國王批准延長24小時。圖為反對派領袖安華。路透
馬來西亞原定需於21日下午2點組成政府的期限已被馬來西亞國王批准延長24小時。圖為反對派領袖安華。路透

馬來西亞19日舉行國會大選，結果出爐後主要兩黨皆未能過半，馬來西亞國王20日下令需於21日下午2點組成政府，但在期限過了之後，仍未能組成政府，國王又批准延長24小時。

多家外媒報導，馬來西亞國會大選最終由反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）領導的「希望聯盟」（Hope Pact）拿下82席，前總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）帶領的「國民聯盟」（Perikatan Nasional）則拿到73席，由於皆未能過半因此需要組成聯合政府。

過去長期執政的巫統（UMNO）所領導的國民陣線（Barisan Nasional）雖然只拿下30席，但預計仍能透過選擇支持哪一個陣營來扮演重要角色，不過20日早上該黨與「希望聯盟」之間的會議最終未能產生馬來西亞下一屆政府。

馬來西亞國王需要確定誰能獲得立法機關多數人的信任，並於20日下令「政黨和獨立國會議員應向他提出一個可以在21日下午2點之前組成的聯合政府」，如今這個最後期限又被延長24小時。

馬來西亞 議員 慕尤丁

延伸閱讀

大馬首相之爭鹿死誰手？ 慕尤丁稱獲足夠議員支持

請特休快閃出國！四天三夜首選去哪 網大推2國：機票也便宜

馬來西亞大選 懸峙國會成定局、前首相馬哈地落馬

大馬前首相馬哈地53年來首次落選 政治生涯可能告終

相關新聞

印尼發生芮氏規模5.6地震 已知近20死、300人受傷

法新社報導，美國地質調查所（USGS）資料顯示，印尼首都雅加達南方城鎮附近發生芮氏規模5.6地震，震源深度僅10公里，連雅加達的建築物都有明顯搖動，但目前還沒有...

賀錦麗會見小馬可仕 強調美國對菲承諾堅定不移

在旨在對抗中國並修復雙方關係的訪問期間，美國副總統賀錦麗今天告訴菲律賓總統小馬可仕，美國對菲國做出的承諾「堅定不移」

法國駐陸大使：法總統馬克宏希望再次訪問中國

法國駐華大使羅梁（Laurent Bili）21日接受大陸媒體採訪時表示，法國總統馬克宏希望再次訪問中國。

馬來西亞聯合政府難產！國王下令：期限延長24小時

馬來西亞19日舉行國會大選，結果出爐後主要兩黨皆未能過半，馬來西亞國王20日下令需於21日下午2點組成政府，但在期限過了...

親中還是親印？尼泊爾國會兩黨搶大位

尼泊爾國會大選18日結束，通膨、失業與中印議題，成為選民的重要依據！尼泊爾選舉委員會表示，許多地方計票延遲，還需要約兩週才能得知最終結果。但專家分析，此次將會由親印度的尼泊爾大國黨繼續執政，親中的毛主義共產黨落敗。此次選舉關乎尼泊爾的外交態度，也引發中國與印度高度關注。

1個月3大臣下台 岸田民調狂跌 傳自民黨討論下任首相人選

日本總務大臣寺田稔在當地時間20日晚提交辭呈，據相關人士透露，岸田稍早向自民黨高層表示，決定撤換接連爆出「政治與金錢」問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。