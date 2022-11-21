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伊朗鎮壓之亂延燒世界盃！國家隊隊長：「我們與抗議群眾站在一起」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
伊朗國家隊隊長哈伊薩菲在世界盃對陣英格蘭國家隊的首場比賽之前公開反對自己祖國的局勢。法新社
伊朗國家隊隊長哈伊薩菲在世界盃對陣英格蘭國家隊的首場比賽之前公開反對自己祖國的局勢。法新社

伊朗國家隊隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）在世界盃對陣英格蘭國家隊的首場比賽之前公開反對自己祖國的局勢。

BBC報導，近幾個月來伊朗的暴力反政府抗議活動遭到嚴厲鎮壓，現年32歲的哈伊薩菲在21日的比賽前對記者表示「球員們支持那些死去的人」，並強調「我們必須接受自己國家的情況不正確、我們的人民不快樂」。

人權活動人士表示在伊朗安全部隊的鎮壓中已有400多名抗議者被殺、另有1萬6800人被捕。伊朗領導人更表示「抗議活動是該國外敵精心策劃的騷亂」。

伊朗隊長哈伊薩菲在世界杯賽事的記者會上表示「首先，我想向伊朗所有失去親人的家庭表示哀悼，他們應該知道我們全隊與他們站在一起、我們支持他們、同情他們。我們不能否認國家的狀況不好，球員們也知道這一點」。

哈伊薩菲強調「我們在這裡，但這並不意味著我們不應該成為他們的聲音或者我們不尊重他們，我們擁有的一切都來自他們、我們必須戰鬥、我們必須盡力所能進球，並將成果展示給勇敢的伊朗人民，我希望能改變人們的期望」。

伊朗 人權 記者會

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