北韓試射洲際彈道飛彈 G7籲聯合國採取重大因應

七大工業國集團（G7）各國外長今天表示，聯合國安全理事會（United Nations Security Council）需要採取「重大措施」，以因應北韓最近試射洲際彈道飛彈。

路透社報導，美國、日本、加拿大、德國、英國、法國和義大利的外交部長指出：「北韓的行徑需要國際社會作出一致且強而有力的回應。」

北韓18日試射一枚射程可達美國本土的彈道飛彈。在美國政府的要求下，聯合國安理會預計明天召開會議討論北韓問題。

G7聲明表示，北韓18日試射彈道飛彈是「魯莽行徑」，且再度公然違反聯合國決議。

G7聲明還提到，「北韓2022年進行前所未見的一連串非法彈道飛彈試射…對區域和國際的和平及安全構成嚴重威脅」，北韓「不能也永遠不會具備核武國家的地位」。