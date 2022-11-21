英國前首相批中國專制 彭博社創始人道歉

（德國之聲中文網）剛剛在今年9月辭職的英國前首相強生在11月16日的演講中尖銳抨擊了中國和俄羅斯的政治體制以及領導人。他說：「看看俄羅斯和中國，這兩個曾經的共產主義暴政國家，如今其權力再次集中在一個統治者手中。這兩個單一文化的國家傳統上就對外來移民懷有敵意，如今其民族主義姿態更是越來越強。」

強生的發言人還透露，前首相在演講中還提到了「中俄兩國對國際法規則的公然無視」，而過去一年中「他們犯下的災難性錯誤體現出了其政治體制的重大局限性。「

一天後，彭博社創始人、紐約前市長布隆伯格（Michael Bloomberg）在論壇上表示：「有些人可能因為演講者提到某些國家及其正式選出的領導人的部分言論而受到了侮辱或冒犯……這些是他（強生）的想法，也是他一個人的想法，事先沒有經過任何人的許可，也沒有與我個人分享……對於那些因演講者的話而感到不安和擔憂的人，我向你們表示歉意。」

中國國家副主席王岐山也以視頻聯線的方式出席了今年的彭博創新經濟論壇。他在11月15日的開幕式上表示，「要放眼長遠、胸懷天下、堅定信心，用人類命運共同體理念點亮燈火，照亮人類前行之路」。不少中國經濟界人士也以線上、線下的方式參加會議。

路透社在其報導中指出，布隆伯格的道歉言論凸顯了中國在亞洲的影響力以及公開批評北京的高度敏感性。

彭博社的發言人拒絕就此事置評。中國外交部也暫未就此事做出回應。

強生的發言人則表示，英國前首相是應彭博社邀請前去演講，其批評針對的是中國政府，而非針對中國或者中國人民。這名發言人還說，強生對包括中俄在內的獨裁與專制的抨擊是「牢固的」(robust)，「他將繼續在國際舞台上為自由和民主發聲。」

（路透社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】