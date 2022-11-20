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迴避內容審查 以諧音、符號創造「演算語」

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。「演算語」（algospeak）指的是，以諧音、亂碼與表情符號等方式，來取代可能遭到屏蔽的辭彙。（HS You on Flickr under C.C. License）
示意圖。「演算語」（algospeak）指的是，以諧音、亂碼與表情符號等方式，來取代可能遭到屏蔽的辭彙。（HS You on Flickr under C.C. License）

迴避社群平台內容審查者的追殺，創作者想方設法，甚至成為全新的語言系統！創作者面對嚴格的內容審查，以諧音、亂碼與表情符號等方式，來取代可能遭到屏蔽的辭彙，都屬於一種新興的「演算語」（algospeak）。但許多毒品或色情的非法內容，也在靠著這方法來暗渡陳倉。對此，平台業者表示，內容審查仍不可或缺。

道高一尺，魔高一丈

許多社交平台都有內容審查的機制，如Youtube就有所謂的「標籤機制」，只要涉及如性愛、暴力等元素的影片，在開啟營利功能的時候，就會被AI直接判定成「黃標」，只能放送「部分廣告」或完全不能放送廣告。情節嚴重者則會被判定為「紅標」，遭到完全禁止營利。

要是創作者如果不服氣被「黃標」或「紅標」，可以申請「人工審查」。但審查標準相當不透明，引發許多創作者與觀眾的不滿。於是，對創作者而言，與其去想什麼內容會被禁止，不如去找迴避審查的方式，於是就出現了新興的「演算語」。

運用諧音躲避審查

「演算語」基本上，就是透過刻意拼錯、諧音或近似詞等手法，來表達原本可能遭到限制的內容，如用「unalive」（不是活的）來代替「dead」（死）、「kill」（殺）。在中文的環境中，因為同音字的關係，演算語更加容易發揮，如用「沙」取代「殺」、用「澀情」替代「色情」。

在演算語蓬勃發展的時候，也是國際新冠疫情最嚴峻時期。當時關於疫情的假消息頻傳，各大社交平台也趕緊加強審查力度，卻導致平台上大部分的內容只要談到「病毒」、「疫情」或「肺炎」就會被下架。對此，國外內容創作者刻意將「pandemic」（瘟疫），講成是發音接近的「panoramic」（全景）。

批評人士說，由於TikTok、Youtube的審查制度過於嚴格，才會導致創造者不得不發明出這些含糊的新辭彙。TikTok平台回應表示，確實有許多用戶試著發佈有害的內容，甚至會違反法律，所以內容審查仍然不可或缺。

「有點反應過度！」

TikTok發言人認為，「內容創作者們有點反應過度了」。她指出，現在TikTok上有很多仍在流通的影片都有「色情」（sex）的標籤，但內容是講述父母如何正確與小孩談論「性」這件事情。

但Youtube高管則坦承，試驗後認為AI審核機制的確不夠準確全面，並解釋說，由於Youtube平均每分鐘有500個小時的內容上傳，難以全數以人為審查。他強調，平台不得不依賴AI技術先篩選過後，再進行人為審查，不過AI技術確實也完善的過程中，偶爾會產生誤判。

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