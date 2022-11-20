【即時短評】張忠謀赴APEC 美中對抗下的台灣縮影

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴ＡＰＥＣ參加領袖高峰會實體會議。本報系資料照
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴ＡＰＥＣ參加領袖高峰會實體會議。本報系資料照

睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴ＡＰＥＣ參加領袖高峰會實體會議，不同於四年前的是，近年來美中對壘情勢升高，不但將台灣推上美中對抗第一線，連同台積電也隨著晶片戰，置身地緣政治風暴中心。當張忠謀從一位無涉政治的企業領袖，變成了大國博弈之間的槓桿，在ＡＰＥＣ峰會上的際遇，儼然就是台灣當前在國際縮影。

峰會期間，張忠謀與美、日領導人間的交流，在禮尚往來之餘，還圍繞在晶片議題，且無論美、日都對於台積電能前往當地設廠，將先進製程產能引入感到滿意，雙方彼此認定是政治、經濟盟友角色相當明確。

但一如台灣對於通盤地接受美國下指導棋，並非毫無怨言，張忠謀從商業角度，同樣點出台積電所面對的類似處境，指出雖樂見把一小部分先進晶片製程移往美國亞利桑那州，仍多次強調，生產成本將增加五十個百分點之多。

類似言論這並非頭一遭，早在去年APEC峰會上，張忠謀甚至以更強硬的措辭表示，美國過去主張自由貿易，近來突然要在境內增加積體電路製造比重，試圖讓時光倒流的做法，是相當不切實際的。

至於張忠謀見到習近平，雙方幾乎無話可說，只能互相客套問好，「欲說還休，卻道天涼好個秋」的情景，也恰巧反映出了兩岸當前缺乏談話基礎的現況。習近平當然明白，台積電在美中對抗的大環境底下，只能被迫選邊站，高階晶片不能赴陸設廠並非張忠謀能拍板。

同樣地，張忠謀也清楚，自己能有機會代表出席ＡＰＥＣ，正是多方政治折衝下的產物，不可能代表政府和習近平觸及敏感地兩岸議題。相敬如賓，於是成了外交場合的最佳選項。

國際政治大氣候瞬息萬變，張忠謀年邁仍穿梭在各國領袖間的身影，象徵台積電之於台灣的無可取代性，在ＡＰＥＣ實體峰會上與東西方不同陣營領袖間的互動，更道盡了台灣處在美中兩強之間的左右為難。

台積電 習近平 美國

延伸閱讀

張忠謀：賀錦麗對晶片特別有興趣 重申美國助台決心

張忠謀證實APEC期間和習近平有互動 聊了「這些事」

APEC經濟領袖會議落幕…張忠謀會晤賀錦麗 兩人親切交談

張忠謀APEC行程滿檔 張淑芬曝「日常作息」：記憶力沒人比得過

相關新聞

APEC領袖會／張忠謀與習近平「愉快互動」

亞太經合會（APEC）經濟領袖會議十九日落幕，台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀昨與美國副總統賀錦麗會晤，也與中共...

北韓試射洲際彈道飛彈 歐盟強烈譴責魯莽行徑

歐洲聯盟今天表示，北韓最近一次試射洲際彈道飛彈的舉措相當「危險且魯莽」，並稱平壤的軍武計畫威脅全世界

APEC領袖會／習、賀寒暄 強調中美維持溝通

中國大陸國家主席習近平與美國副總統賀錦麗十九日於APEC領導人非正式會議期間，於場邊短暫寒暄。白宮官員表示，賀錦麗對習近...

APEC領袖會／領袖宣言 強化多邊貿易

APEC領袖會議十九日閉幕，當天的領導人非正式會議發表「二○二二年亞太經合組織領導人宣言」和「生物循環綠色經濟曼谷目標」...

【即時短評】張忠謀赴APEC 美中對抗下的台灣縮影

睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴ＡＰＥＣ參加領袖高峰會實體會議，不同於四年前的是，近年來美中對壘情勢升高，不但...

北韓試射飛彈 金正恩女兒首度曝光

北韓十八日試射「火星十七」型洲際彈道飛彈後，官媒朝中社十九日發布領導人金正恩現場視導的照片。引人注意的是，金正恩旁邊的女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。