德語媒體：習近平希望與誰重歸於好？

（德國之聲中文網）「巴里島的G20峰會上，中國國家領導人習近平似乎一直有一個至關重要的目標：努力修復他本人通過強硬外交政策、對台軍事威脅以及與俄羅斯的伙伴關係而受損的外交關係。在接下來曼谷APEC峰會上，他延續了這個路線。」《法蘭克福匯報》本周五（11月18日）發表的一篇評論開頭這樣寫道。

該報駐北京記者Friederike Böge指出，習近平與去年上任的日本首相岸田文雄首次舉行會晤，兩人之前僅通過一次簡短的電話。這也是日中首腦時隔三年的首次面對面：「習近平長期以來一直無視來自東京的會談提議。不過周四雙方見面時，他強調了中日關係的重要性。」

文章注意到，與其他國家領導人不同，加拿大總理特魯多並沒有受到習近平的待見。G20一場會議的間隙，兩人進行對話。媒體捕捉到的一段視頻中，習近平對特魯多表達了不滿，抱怨後者將他們的談話內容透露給了媒體，指責「這不合適」。作者寫道：「這段視頻引起轟動，一個主要原因是習近平的公開露面表態通常是經過精密策劃的。他通常以明智的政治家姿態出現。沒事先安排，敏捷地做出反應，外界幾乎從未在他身上看到過。有一些證據表明，習近平當時知道有媒體在拍。加拿大顯然不是他目前正在努力穩定關係的國家之一。祭出這一記耳光，習近平是在回應加拿大此前指責中國正在與加拿大『玩侵略性遊戲』。相比之下，習近平似乎願意改善與澳大利亞的關係，兩國關係近年來已達到歷史低點。澳洲總理阿爾巴尼斯形容兩人的會面『非常具有建設性』，儘管存在明顯的分歧。」

標題「為習近平的魅力攻勢」（Xi Jinping's Charm Offensive）的文章寫道：「在習近平長期缺席國際舞台後，他近幾天的外交日程仿若速配相親。在巴里島，他與十位國家領導人進行了長談。在曼谷舉行的APEC峰會上也行程滿滿。中國官媒稱，這表明中國在疫情之後回歸國際舞台的中心。習近平回來了，這是傳遞的信息。在20國集團會議上，由於話題聚焦俄烏戰爭，他可能沒有像他想像中的那樣成為焦點。在曼谷，他是主角，因為美國總統拜登因私人原因而缺席。」

拜登因私人原因沒去參加APEC峰會也是《商報》關注的焦點。該媒體撰文指出，拜登沒與中、澳、日、韓、印尼以及加拿大等國的領導人會面，就如何應對全球經濟衰退進行討論，而是選擇去參加孫女納奧米的婚禮，這樣做就是將舞台拱手讓給習近平。文章指出，外界普遍認為，習近平會抓住這個機會試圖進一步擴大中國的經濟影響力。美國總統拜登沒親赴現場，這是一個嚴重的錯誤。作者Mathias Peer寫道：「有政治觀察家認為，拜登把峰會的舞台留給習近平是一個錯誤。美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的亞洲專家古德曼（Matthew Goodman）說『他至少應該想辦法到場幾個小時，展示他對該地區的關心』。拜登不必為此長途跋涉：從他本周出席G20峰會的印尼度假勝地巴里島到泰國首都的APEC，路程僅四個小時。外界未料到他不到現場還有一個原因，美國明年將擔任APEC輪值主席。」

作者指出，美國副總統賀錦麗代替拜登出席會議。據美媒報導，賀錦麗想傳遞的信息是，對於印太地區的國家和企業來說「沒有比美國更好的合作伙伴」。另外，她也呼籲各國關注美國年初發起的「印太經濟框架」（IPEF）倡議。

標題為「喬‧拜登將舞台拱手讓給習近平」（Joe Biden überlässt Xi Jinping die Bühne）的文章指出：「對對於東南亞國家來說，中國是迄今為止最重要的貿易伙伴。鑑於與美國的關係日益緊張，北京政府希望進一步擴大與南方鄰國的經濟關係。不久前的東盟峰會上，李克強強調，計劃在貿易、工業化和數字經濟領域加強與東南亞國家的的合作。」

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