曾因批評德總理惹議 前烏克蘭駐柏林大使接任副外長

一名烏克蘭高級官員周五（11月18日）宣布，前駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）將成為烏克蘭的外交部副部長。

烏克蘭政府的議會代表Taras Melnychuk透過應用程序Telegram宣布了這項人事任命。 梅爾尼克則感謝總統澤連斯基、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和整個烏克蘭政府的信任。

梅爾尼克表示非常期待他的新角色：「在從事外交工作超過25年之後，能夠接任此等重要的職位，為我的祖國服務，這是崇高的榮譽和極大的責任。 」

梅爾尼克是何許人也？

梅爾尼克能說流利的德語，在其外交生涯早期曾於奧地利工作。他在擔任了七年多的烏克蘭駐德大使後，於今年7月離開柏林。

他的高光時刻，便是在俄羅斯入侵後，擔任駐柏林大使的最後幾個月。這期間，他與德國高級政治家發生了幾次沖突，原因是他們被認為與俄羅斯關系密切，或被認為在對烏克蘭伸出援手時不夠迅速，梅爾尼克的媒體影響力在近期急劇增加。

他數次呼籲德國應該加快向烏克蘭運送武器和裝備的速度，這對於一個自納粹時代和二戰結束以來一直非常不願意使用軍隊的國家來說，是一個敏感問題。

基輔外交部在召回梅爾尼克時曾表示，他將在該部擔任新的職務，而庫列巴此前就曾推薦梅爾尼克作為副手的候選人。

與施泰因邁爾和肖爾茨的爭執

梅爾尼克曾批評過德國總統施泰因邁爾，指責他與俄羅斯有太多密切聯系。他還卷入了與總理肖爾茨的爭執中，當肖爾茨稱德國總統對烏克蘭訪問未能成行影響了他對基輔的訪問時，梅爾尼克批評總理肖爾茨「鬧小脾氣、耍小性子」，「缺少政治家風範」。

當他被指控言詞不符合外交官定位時，梅爾尼克曾為自己辯護道，對於一個為了國家生存而進行防御性戰爭的烏克蘭來說，堅定不移地進行防御性外交的時代已經過去了。

他離開柏林的時候，也正值他為戰時民族主義的烏克蘭領導人班德拉（Stepan Bandera）辯護之時，此人在烏克蘭和國外的風評仍褒貶不一。

班德拉是與納粹和蘇聯軍隊作戰的烏克蘭反抗軍領導人之一，但他的盟友也被指控在如今屬於烏克蘭的地區大規模屠殺波蘭人和猶太人。 梅爾尼克的評論引起了波蘭和以色列的尖銳批評，基輔方面則保證這些意見並不代表烏克蘭政府的意見。

透過網絡批評時政

這位前大使回到基輔後，在網上仍然相當活躍。他呼籲德國應繼續支持烏克蘭，但言詞中往往帶有批評的意味。

本周四他在網上分享了一張精釀啤酒的圖片，瓶身標簽上有一幅前德國總理默克爾的漫畫，文字寫著「裡賓特洛甫女士小麥啤酒」（Biere blanche Frau Ribbentrop）。這裡指的是希特勒的外交部長裡賓特洛甫（Joachim von Ribbentrop），他因在二戰爆發前與蘇聯簽署秘密協議，在雙方之間分割東歐而聞名。後來他在紐倫堡審判中，因其在發動二戰和促成大屠殺中的角色被定罪絞死。梅爾尼克在句子後加上一個眨眼的表情補充道：「德國仍然是焦點」。

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（德新社、路透社）

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